T24 LogoT24 Logo
Politika

New York Times: Türkiye'de seçmen Erdoğan'ın hırsını tersledi

New York Times'da yayımlanan haberlere tepki gösteren Erdoğan gazete için 'paçavra, vesayet tetikçisi, haddini bil' gibi ifadeler kullanmıştı

08 Haziran 2015 03:13

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde yayımladıkları haberler nedeniye 'haddini bileceksin, sen kismsin' gibi ifadelerle eleştirdiği New York Times gazetesi de tek parti iktidarı olasılığını ortadan kaldıran seçim sonuçlarına ilişkin geniş bir değerlendirmeye yer verdi. Gazetede yayımlanan ve "Türkiye'de seçmen Erdoğan'ın Anayasa'yı baştan yazma ve Amerikan tarzı bir başkanlık sistemi getirme hırsını tersledi" ifadelerinin kullanıldığı yazıda "Seçim sonuçları, her sene gücünü daha da artıran Sayın Erdoğan'a büyük bir darbe vurdu" denildi. 

New York Times haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Türk seçmenler Pazar günkü tarihi seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini iktidardan indirerek, Anayasa'yı baştan yazma ve Amerikan tarzı bir başkanlık sistemi getirme hırsını "tersledi."

Seçim sonuçları, her sene gücünü daha da artıran Sayın Erdoğan'a büyük bir darbe vurdu. Seçim sonuçları iki yıl önce hükümet karşıtı protestoları güçle dağıtan Erdoğan karşısında, Kürtler, liberaller ve laik Türkler için büyük bir zafer oldu."

 

Ne olmuştu?

 

New York Times ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki atışma Erdoğan'ın New York Times'da yayımlanan, "Türkiye üzerindeki kara bulutlar” başlıklı yazıyı "Ya sen bir gazetesin haddini bileceksin.  Bir defa sen bunu yazmakla böyle bir haberi yapmakla kendi özgürlük alanının dışına çıkmakla Türkiye’ye müdahale ediyorsun" ifadeleriyle eleştirmesiyle başladı. 

Toplu açılış törenlerinde yaptığı konuşmalarda sıklıkla gazeteyi hedef alan Erdoğan, eleştirilerinde "ücretli şarlatan, vesayet tetikçisi, paçavra" gibi ifadeler kullanmış, New York Times ise gazetede Shreeya Sinha imzasıyla yayımlanan haberini "Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?" anonsuyla duyurmuştu. 

ETİKETLER

new york timesseçim7 hazirantayyip erdoğaniktidarkoalisyon

İlgili Haberler

New York Times: Türkiye'deki atmosfer alışılmadık biçimde karanlık ve korkutucu

New York Times Yazı İşleri Kurulu tarafından yazılan Türkiye değerlendirmesinde 'Erdoğan doğruyu söyleyenlere karşı giderek hasmane bir tavır takınıyor' denildi

Erdoğan'dan New York Times'a: Sen bir gazetesin haddini bileceksin, sen kimsin ya?

'Resmi koyuyorsun altına da ‘Mursi’ye yüzde 52 ile idam' diyorsun, bu ne demektir. Bunu herkes anladı zaten, ‘Sıra sende’ demektir…'

Erdoğan'dan New York Times'a: Bunlar ücretli şarlatanlar, vesayetin tetikçileri!

'NYT’nin kritik dönemlerde Türkiye ile ilgili haberleri hep tehdit kokar'

New York Times: Türkiye’nin 'baş basın eleştirmeni' Erdoğan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağır eleştirilerle New York Times'ı hedef almıştı

'New York Times denen paçavra, 1896'da Abdülhamid'e kustuğu kini bugün bana kusuyor'

Bilesiniz ki, zulüm 1453’te başladı diyen, Pontus Soykırımı, Ermeni Soykırımı diyen hainlere göz yummayacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24