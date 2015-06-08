New York Times: Türkiye'de seçmen Erdoğan'ın hırsını tersledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde yayımladıkları haberler nedeniye 'haddini bileceksin, sen kismsin' gibi ifadelerle eleştirdiği New York Times gazetesi de tek parti iktidarı olasılığını ortadan kaldıran seçim sonuçlarına ilişkin geniş bir değerlendirmeye yer verdi. Gazetede yayımlanan ve "Türkiye'de seçmen Erdoğan'ın Anayasa'yı baştan yazma ve Amerikan tarzı bir başkanlık sistemi getirme hırsını tersledi" ifadelerinin kullanıldığı yazıda "Seçim sonuçları, her sene gücünü daha da artıran Sayın Erdoğan'a büyük bir darbe vurdu" denildi.

New York Times haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Türk seçmenler Pazar günkü tarihi seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisini iktidardan indirerek, Anayasa'yı baştan yazma ve Amerikan tarzı bir başkanlık sistemi getirme hırsını "tersledi."

Seçim sonuçları, her sene gücünü daha da artıran Sayın Erdoğan'a büyük bir darbe vurdu. Seçim sonuçları iki yıl önce hükümet karşıtı protestoları güçle dağıtan Erdoğan karşısında, Kürtler, liberaller ve laik Türkler için büyük bir zafer oldu."

Ne olmuştu?

New York Times ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki atışma Erdoğan'ın New York Times'da yayımlanan, "Türkiye üzerindeki kara bulutlar” başlıklı yazıyı "Ya sen bir gazetesin haddini bileceksin. Bir defa sen bunu yazmakla böyle bir haberi yapmakla kendi özgürlük alanının dışına çıkmakla Türkiye’ye müdahale ediyorsun" ifadeleriyle eleştirmesiyle başladı.

Toplu açılış törenlerinde yaptığı konuşmalarda sıklıkla gazeteyi hedef alan Erdoğan, eleştirilerinde "ücretli şarlatan, vesayet tetikçisi, paçavra" gibi ifadeler kullanmış, New York Times ise gazetede Shreeya Sinha imzasıyla yayımlanan haberini "Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?" anonsuyla duyurmuştu.