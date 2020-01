Erdoğan'dan New York Times'a: Bunlar ücretli şarlatanlar, vesayetin tetikçileri!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sen kimsin ya, haddini bil" diyerek hedef gösterdiği New York Times'ı bir kez daha eleştirerek, "NYT’nin kritik dönemlerde Türkiye ile ilgili haberleri hep tehdit kokar. Bunlar ücretli şarlatanlar, vesayetin tetikçileri" dedi. "Özal vefat ettiğinde Türkiye’nin kavgacı cumhurbaşkanı öldü diye haber yapmıştı" diyen Erdoğan "Eyyyy NYT… Gazze’de 16 gazeteci İsrail uçakları tarafından katledilirken ses çıkarmayan bir basın kuruluşu olarak güya bize basın özgürlüğü dersi vereceksiniz öyle mi?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Uşak'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizin dualarınız bizim azığımız oldu. Uşak verasetiyle her defasında ihanet çetelerine büyük bir ders verdi, Uşak her zaman şer şebekelerine büyük bir ders verdi. 10 Ağustos'ta merkezde yüzde 53 il genelinde yüzde 51'lik bir oyla yanımızda oldunuz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

‘Uşak bir başka olacak’

Bugün 37 ayrı hizmet ve eseri sizlerle buşuştuyur ve resmi olarak hizmete alıyoruz. 22,5 trilyon yatırım bedeli olan 11 ayrı eseri bugün hizmete alıyoruz. Uşak'ta daha çok şeyler olacak. Kentsel dönüşüm olacak ve Uşak bir başka olacak. Sağlık Bakanlığımız 70 trilyon yatırım bedeli ile 400 yataklı devlet hastanesini tamamlayıp hizmete aldı.

‘27 Mayıs 1960 bir matem günüdür’

Sevgili kardeşlerim, bundan tam 55 yıl önce demokrasi tarihimiz adına gerçekten utanç verici bir hadise yaşandı. Bugünü unutmayalım. 27 mayıs 1960 darbesi kara bir gün olarak tarihimize yazıldı. 27 Mayıs 1960 bir matem günüdür. 14 Mayıs bu milletin tek parti zulmünden kurtulması ise, 27 Mayıs bu zihniyetin tekrar millete rağmen iktidarı gasp etme günüdür. Adnan Menderes yeter söz milletindir diyerek Türkiye'ye çok hizmetler verdi. Anadolu ve Trakya özlemini çektiği yatırımlarla tanıştı. Türkçe ezana onun döneminde son verildi. Bu milleti özünden koparmaya dönük uygulamalara bu dönemde son verilmeye başlandı. Sonra ne oldu milletin desteği ile iktidara gelen Menderes'i iktidardan darbe ile indirdiler, yetmedi bir de dar ağacına gönderdiler.

‘Menderes ve arkadaşları ibreti alem olsun diye idam edildi’

Burada birşeyi açık söyleyeceğim, CHP 1950 seçim sonuçlarını yıllarca hazmedemedi. Yassıada tutanaklarını inceleyelim Menderes'e yönelik suçlamaların çoğunda İnönü vardı. Mahkeme heyetinin sürekli Menderes'in İnönü'yü öldürmekle itham ettiğini görürsünüz. Menderes ise tüm nezaketiyle 'Efendim ayağa kalkayım' sözleri sık sık gerek yok denilerek kesiliyordu. Menederes ve iki arkadaşını dar ağacına gönderenlerin tek gayesi Menderes''in akıbetinin bundan sonra gelecek siyasetçilere örnek olmasını istediler. Menderes ve arkadaşları suçlu oldukları için değil ibreti alem olsun diye idam edildi. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz, başka eğilmek yok.

‘Elinizdeki medyayla neyi ürtüketeceğinizi zannediyorsunuz?’

Ne zaman bu milletin evlatları yönetimde hak iddia etmeye başlamışsa hemen birileri 27 MAyıs'ı ve Menderes'i hatırlatır. 1961'den bu yana bunun onlarca örneğini gördük. Rahmetli Özal ve rahmetli Erbakan bunları iliklerine kadar hissettiler. Biz de bunlara maruz kaldık. Gazetelerde okuyorsunuz. Bugünde aynı şekilde birileri çıkıp, resmimi koyuyor altına da diyor ki yüzde 52 oyla idama mahkum oldu diyor. Ondan sonra çeviriyor, şok karar Mursi yüzde 52 oy almasına rağmen idama mahkum oldu diyor. Hemen sosyal medyadan bunu çekip alıyor ve diyorlar ki biz onu demedik bunu demedik. Dürüst olun dürüst. Elinizdeki medyayla neyi ürküteceğinizi zannediyorsunuz?

‘Bunlar ücretli şarlatanlar’

Her zaman şunu söyledik bunların tehditleri hikaye. Paralelin militanı olan savcı geçen çıkmış 'Bunların yaptıkları Menderes'i geçti, sonları da onlar gibi olacak' diyor. 27 Mayıs sabahı sevinç başlıkları atan gazete de bizi Mursi'nin akıbetiyle tehdit ediyor. Devir değişse de darbeci zihniyet değişmedi. Milletin kalbine giremeyenler, malesef hem kumpaslardan darbelerden medet umdular. Medya desteği olmadan bunlar asla başarılı olamazlardı. Ne zaman millet iradesine karşı bir durum olsa uluslararası medya bunların yanında oldu. Bütün olaylarda, gezi olaylarında bunları görürsünüz. 80'de darbecilerin Batı'nın dostu Türk teröristlerin düşmanı gösteren New York Times bugün de aynısını yapıyor. Şimdi bu gazete işi gücü bırakmış bizimle uğraşıyor. Eyyy New York Times Gazze'de 16 gazeteci İsrail tarafından katletidilirken ses çıkarmayan NYT bize basın özgürlüğü dersi vereceksiniz öyle mi? Hepsi gözlerini sizlere dikmiş durumda. Bunlar Türkiye'nin asil duruşunu bilmiyorlar. Bunlar ücretli şarlatanlar.

‘Omuz omuza yürüyeceğiz’

Onlar istemese de biz yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve duasıyla bu kutlu davaya omuz vermesiyle bunu yapacağız. İnşaallah yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. 7 Haziran seçimleri bunun için çok önemli.

‘Öyle bir ses verin ki Pensilvanya'dan duyulsun’

15 bin km öteden Türkiye'nin reisi Cumhuruna parmak sallayanlara gereken cevabı verecek misiniz? 7 Haizran'da Türkiye'de birinci kuvvet basındır diyenlere, hayır ibirinci kuvvet millettir demeye var mısınız? Burdan soruyorum, öyle bir cevap verin ki Pensilvanya'dan, Kandil'den, Brüksel'den duyulsun. Başkanlık sistemini destekliyor muyuz? 7 Haziran'da Menderes'in emanetine sahip çıkacak mıyız? Hangi ittifakları kurararlarsa kursunlar bizi asla durduramayacaklar.