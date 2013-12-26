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New York Times: Rüşvet skandalı Erdoğan'a yaklaşıyor

New York Times gazetesi, Türkiye'de 3 bakanın birden istifa etmesinin başlı başına büyük bir kriz olduğunu yazdı

26 Aralık 2013 12:47

New York Times gazetesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı suçlayarak istifa etmesi ardından, rüşvet skandalının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir adım daha yaklaştığını öne sürdü.

Gazete, Türkiye'de 3 bakanın birden istifa etmesinin başlı başına büyük bir kriz olduğunu belirtirken istifa eden bakanlardan birinin gider ayak yaptığı açıklamanın, muhalefeti susturmakla bilinen bir partinin içinden gelmesinin şaşırttıcı bulunduğunu vurguladı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haber göre gazete, "Bu tavır, bir anda yürütülen soruşturmanın önemini daha da artırdı ve Türk kamuoyu son on yıldır ülkeyi yöneten İslamcı kökenli hükümetin çöküşüne mi şahit olduğunu merak etmeye başladı" diye yazdı. Bayraktar’ın, "Başbakan da istifa etmeli" sözleriyle, Başbakan Erdoğan’ın da soruşturma konusu olan bazı emlak usulsüzlüklerinin içinde olduğuna dair işaretlerin ilk kez ortaya çıktığını savunan New York Times şöyle devam etti:

"Bu kriz Türkiye’nin müreffeh ve demokratik ilkelerle yönetilen, çoğunluğu Müslüman bir örnek ülke imajıyla çelişiyor. NATO üyesi olan Türkiye ABD ve Avrupa tarafından Ortadoğu’da bir istikrar gücü olarak görülüyor ve ülke Suriye, Mısır ve İran’ın nükleer programı gibi krizlere müdahil olmaya çalışıyordu. Ancak, Erdoğan’ın siyasi hayatının tehlikeye düşmesiyle beraber, Türkiye’nin bölgedeki rolü ve Batı ile ilişkileri de sorgulanmaya başlandı. Erdoğan için başka bir endişe konusu da, hükümetine duyulan öfkenin geçen yaz İstanbul’daki bir parkın kaldırılmasını protesto eden ve şiddetle bastırılan gösterilerde olduğu gibi tekrar sokaklara dökülüp dökülmeyeceği. Nitekim Çarşamba akşamı İstanbul’da ve çeşitli şehirlerde hükümeti istifaya çağıran ve ‘Her yer rüşvet! Her yer yolsuzluk!’ sloganları atılan bazı protesto gösterileri de yaşandı bile.."

 

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