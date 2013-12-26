Times: 'Erdoğan'a istifa çağrısı'



İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, dış haber sayfasının manşetinden duyurduğu haberde Türkiye'de üç bakanın istifa etmesiyle Başbakan Erdoğan'ın "kendini yolsuzluk skandalının daha da derinlerinde bulduğunu" yazıyor.

Times ayrıca istifa eden Çevre Bakanı'nın "Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiği" görüşüne geniş yer veriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, istifalardan en çok Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ınkine odaklanıyor. "Çevre Bakanı dün yaptığı açıklamada savcıların yasadışı olduğunu iddia ettikleri imar planlarından Başbakan Erdoğan'ın haberi olduğunu savundu." diyen gazete, Bayraktar'ın Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiğine inandığını canlı yayında söylediğini de habere ekliyor.

Geçen hafta yapılan şafak baskınlarından ve ayakkabı kutularında bulunan nakit paradan bahseden Times, bu yolsuzluk skandalının "Erdoğan'ın11 yıllık iktidarında karşı karşıya kaldığı en büyük kriz" olduğunu öne sürüyor.

İran'a yasadışı para transferi yapıldığı ve imar projeleri için rüşvet verildiği iddialarının araştırıldığı soruşturmanın eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar, oğulları, iş adamları ve memurlara odaklandığını aktaran gazetenin haberi şöyle devam ediyor:

"Erdoğan soruşturmanın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sarsmayı amaçlayan uluslararası bir komplodan ibaret olduğu görüşünde.

Pakistan'dan dönüşünde [Ankara] Esenboğa havalimanında destekçilerine konuşan Başbakan, yolsuzluk skandalıyla bağı olduğu keşfedilen kişilerin bundan sorumlu tutulacağını söylediyse de suçlamaların halka karşı kurulmuş bir komplo olduğunu sözlerine ekledi.

Hükümeti yolsuzluk soruşturmasını başlatan polise misilleme yapıp operasyonların başladığı Salı gününden bu yana yüzden fazla amiri görevden aldı.

Soruşturma ve buna karşı yapılan misilleme aslında Başbakan'ın hükümetinin temelini oluşturan koalisyonun içinde bulunduğu kavganın bir parçası.

Erdoğan'ın sözde düşmanı Pennsylvania'da oturan Fethullah Gülen adında yaşlı bir hoca. Gülen'in destekçileri, ılımlı İslam, Türk milliyetçiliği ve inançlar arası diyaloğu benimseyen uluslararası bir ağ oluşturuyor.

Normalde yumuşak sözler kullanan Gülen geçen hafta yayınladığı öfke dolu vaazında yolsuzluk soruşturmasını durdurmaya çalışanların "evlerine Allah'tan ateş düşürmesini" istedi.

Gülen'in avukatları soruşturmayla doğrudan bağı olduğu iddialarını reddetse de takipçilerinin emniyet ve adalet birimlerinde kuvvetli varlık gösterdiğine inanılıyor.

Soruşturmada adı geçen üç bakan da kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor."

İngiliz Telegraph gazetesi ise "Skandal bakanları yerlerinden etti, Türk lider krizle yüz yüze" başlığı ile verdiği haberde "Türkiye hükümetini saran krizin ilk kayıplarını verdiğini" belirtti.

"Ekonomik gelişim ve Türkiye'nin uluslararası alanda diplomatik duruşunda yükseldiği bir döneme başbakanlık eden İslamcı" olarak nitelediği Tayyip Erdoğan'ın "otoriter davranışlarından dolayı eleştirildiğini" yazan Telegraph, kendisinin iddiaların siyasi olduğunu söylediğini aktardı.

Erdoğan Bayraktar'ın çıktığı televizyon kanalında Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiğini söylemesine dikkat çeken Telegraph Ortadoğu muhabiri Richard Spencer, kaleme aldığı habere şöyle devam ediyor:"Bayraktar, polisin soruşturduğu inşaat projelerinin büyük bölümünün lideri tarafından onaylandığını söylüyor. Kendisi 'milletin hayrı için sayın başbakanın istifa etmesi görüşünde olduğunu' dile getirdi.

(…) İktidarına karşı Haziran ayında İstanbul'da başlayan şiddetli protestoların ülkenin dört bir köşesinde yayılmasından bu yana Erdoğan 'yabancı ülkelerin' ve başka güçlerin hükümetine karşı komplo kurduğunu iddia ediyor.

Soruşturmaya duyduğu öfke beklemediği kötü bir sürprizle daha da arttı: Zira hükümetinin haberi olmadan polisin bir yıldır soruşturmayı devam ettirdiği ortaya çıktı. İlk emri emniyetteki üst kademelerin tasfiyesi oldu. Ülkedeki laik muhalefet kendisini Arap Baharı sonrasında bölgede İslami siyasetiyle fazla içli dışlı olmakla; ve Türkiye'nin Müslüman dünyasında laikliğin örneği olma rolünü sonlandırmaya çalışmakla suçluyor.

Uzmanlarsa bu soruşturmanın geniş İslami bir taban içinde Erdoğan'la Gülen arasında bozulan ilişkilerin bir sonucu olabileceğini düşünüyor."