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Medya

Nevşin Mengü: Yeni Akit kağıt üzerinde iflas etmiş görünüyor

Nevşin Mengü, Yeni Akit'in Müjdat Gezen'e hakareti ile ilgili paylaşımda bulundu

21 Şubat 2017 00:04

CNN Türk'ün ana haber spikeri Nevşin Mengü, Yeni Akit'in Müjdat Gezen'i hedef alan haberlerine ilişin "Söz konusu yayın kuruluşuna karşı ben de dava kazandım. Kağıt üzerinde iflas etmiş görünüyorlar, bir şey yapılamıyor" paylaşımında bulundu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kundaklama sonucu yangın çıkmıştı. Yeni Akit yangın haberini "Pezevenk' Müjdat'a büyük şok" başlığıyla duyurdu. Akit'in bu paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.

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