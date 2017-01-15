Nevşin Mengü: Yeni Akit kağıt üzerinde iflas etmiş görünüyor

CNN Türk'ün ana haber spikeri Nevşin Mengü, Yeni Akit'in Müjdat Gezen'i hedef alan haberlerine ilişin "Söz konusu yayın kuruluşuna karşı ben de dava kazandım. Kağıt üzerinde iflas etmiş görünüyorlar, bir şey yapılamıyor" paylaşımında bulundu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kundaklama sonucu yangın çıkmıştı. Yeni Akit yangın haberini "Pezevenk' Müjdat'a büyük şok" başlığıyla duyurdu. Akit'in bu paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.