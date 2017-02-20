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Medya

Akit'in Müjdat Gezen paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı

"Bu derece korkunç bir sevgisizlik, kötülük, nefret..."

20 Şubat 2017 15:41

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Şüpheli yangın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği tespit edildi. Yeni Akit ise sanat merkezindeki yangın haberini "Pezevenk' Müjdat'a büyük şok" başlığıyla duyurdu. Akit'in bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

Saldırı ile ilgili Sözcü’ye konuşan Müjdat Gezen, “Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır” dedi.

Akit'in paylaşımı şöyle:

Nediyor.com tarafından derlenen tepki tweetlerinden bazıları şöyle:

Müjdat Gezen: Bu yangınlar bizim içimizdeki Atatürk ateşini söndüremez!

Kundaklanan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde İzmir Marşı:

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Müjdat Gezensosyal medyapezevenksaldırıkundaklamaYeni Akit

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