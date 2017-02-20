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Yaşam

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kundaklama girişimi!

Müjdat Gezen: Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe verdi

20 Şubat 2017 10:42

Kadıköy’de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gelen bir kişi binayı kundaklamaya çalıştı, benzinle kapıyı ateşe verdip kayıplara karıştı.

DHA'nın haberine göre, itfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından bahçede yürütülen aramalarda şişe ve çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Binanın girişinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Saldırı ile ilgili Sözcü’ye konuşan Müjdat Gezen, “Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır” dedi. Akit gazetesinin ve Burhan Kuzu'nun kendisini hedef gösterdiğini aktaran Müjdat Gezen, kundaklama olayının "hayır" oyları için tek yürek olmalarını engelleyemeyeceğini söyledi. "Burada önemli olan hükümet bunlara yol veriyor" görüşünü savunan Gezen, "Çünkü biz Anayasa'nın en baş kişisi tarafından çiğnenen bir ülkede yaşıyoruz. Burası eski Teksas var ya onu geçmiş durumda. Yani hükümet diyor ki devam edin siz, nasıl olsa mahkemeler de elimizde siz devam, diyor. Ama bu böyle devam etmez. Çünkü bu 'hayır' oylarının yapılan bütün anketlerde önde olması bunları çok ürkütüyor" diye konuştu.

Müjdat Gezen: Sakallı bir kişi benzin dökerek sanat merkezini ateşe verdi

Sanat merkezinin kundaklanma anı kameraya böyle yansıdı:

Müjdat Gezen: Bu yangınlar bizim içimizdeki Atatürk ateşini söndüremez!

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yangınMüjdat Gezen Sanat Merkeziplastik şişe

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