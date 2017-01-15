T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müjdat Gezen, şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarının eğitim masraflarını ömür boyu karşılayacak

"Belgrad Ormanı’nda geniş bir alanı ağaçlandırdım ama arkama basını alıp orada boy göstermiyorum"

15 Ocak 2017 15:31

Tiyatronun usta isimlerinden Müjdat Gezen, İzmir saldırısında teröristlerle çatışırken şehit olan polis Fethi Sekin'in çocuklarının ömür boyu eğitim masraflarını üstlendi. "Yaptıklarımla övünmüyorum, yeri geldikçe paylaşıyorum" diyen Gezen, "Belgrad Ormanı’nda geniş bir alanı ağaçlandırdım ama arkama basını alıp orada boy göstermiyorum" ifadesini kullandı.

Posta gazetesinden Nazenin Tokuşoğlu'nun sorularını yanıtlayan (15 Ocak 2017) Müjdat Gezen'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

- İzmir’deki terör saldırısında hayatını kaybeden Fethi Sekin halkı yeniden bütünleştirdi. Üç çocuğuna burs verdiğinizi duydum. Doğru mu?

Sonra konuşalım.

-  Yani doğru.

Yaptıklarımla övünmüyorum, yeri geldikçe paylaşıyorum. Belgrad Ormanı’nda geniş bir alanı ağaçlandırdım ama arkama basını alıp orada boy göstermiyorum. Sorduğun soruya dönersek; rahmetli Turgut Özakman söylerdi hep; “Öyle tek vücut oluruz ki, bizi bu yüzden yıkamazlar” diye. Çok da bilgiliydi. Bir oyunda savaş sahnesinde “Ata’nın üzerine kar yağdıracağım” dedim.

“Sakın ha. Atatürk hiçbir savaşı kışın yapmadı, tarihten örnek aldı. Kışın yapılan savaşları hep kaybetmiş bizimkiler” dedi. Ben yine de koydum ama mizansen olarak. 10 bin sayfa okudum Atatürk’le ilgili. Hâlâ da okuyorum. Her sene bir Atatürk oyunu koyacağım sahneye.

15 Temmuz’dan sonra yapılan anketlerde yine en güvenilir kurum ordu çıktı. İlker Başbuğ’un yazdığı ‘Mucize’ oyununu da kapalı gişe oynuyoruz. Bu ayrıntılar bizi daha da kenetliyor.

ETİKETLER

İzmirsaldırıFethi SekinMüjdat Gezeneğitim masraflarıüstlendişehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24