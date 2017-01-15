Müjdat Gezen, şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarının eğitim masraflarını ömür boyu karşılayacak

Tiyatronun usta isimlerinden Müjdat Gezen, İzmir saldırısında teröristlerle çatışırken şehit olan polis Fethi Sekin'in çocuklarının ömür boyu eğitim masraflarını üstlendi. "Yaptıklarımla övünmüyorum, yeri geldikçe paylaşıyorum" diyen Gezen, "Belgrad Ormanı’nda geniş bir alanı ağaçlandırdım ama arkama basını alıp orada boy göstermiyorum" ifadesini kullandı.

Posta gazetesinden Nazenin Tokuşoğlu'nun sorularını yanıtlayan (15 Ocak 2017) Müjdat Gezen'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

- İzmir’deki terör saldırısında hayatını kaybeden Fethi Sekin halkı yeniden bütünleştirdi. Üç çocuğuna burs verdiğinizi duydum. Doğru mu?

Sonra konuşalım.

- Yani doğru.

Yaptıklarımla övünmüyorum, yeri geldikçe paylaşıyorum. Belgrad Ormanı’nda geniş bir alanı ağaçlandırdım ama arkama basını alıp orada boy göstermiyorum. Sorduğun soruya dönersek; rahmetli Turgut Özakman söylerdi hep; “Öyle tek vücut oluruz ki, bizi bu yüzden yıkamazlar” diye. Çok da bilgiliydi. Bir oyunda savaş sahnesinde “Ata’nın üzerine kar yağdıracağım” dedim.

“Sakın ha. Atatürk hiçbir savaşı kışın yapmadı, tarihten örnek aldı. Kışın yapılan savaşları hep kaybetmiş bizimkiler” dedi. Ben yine de koydum ama mizansen olarak. 10 bin sayfa okudum Atatürk’le ilgili. Hâlâ da okuyorum. Her sene bir Atatürk oyunu koyacağım sahneye.

15 Temmuz’dan sonra yapılan anketlerde yine en güvenilir kurum ordu çıktı. İlker Başbuğ’un yazdığı ‘Mucize’ oyununu da kapalı gişe oynuyoruz. Bu ayrıntılar bizi daha da kenetliyor.