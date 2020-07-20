T24 Haber Merkezi

Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin Netflix Sözcüsü, "Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.” denildi.

"Netflix’in Türkiye’de 3 yeni proje başlatacağı şeklinde bir duyumumuz var"

T24 yazarı Füsun Sarp Nebil Netflix açıklamasına dair, "Netflix beklenen açıklamayı yapmış oldu ama bu açıklamada ne iptal edilen projeyle ilgili değerlendirme, ne de RTÜK ya da Turizm ve Kültür Bakanlığı ile ilgili tartışmalara ışık tutacak bir bilgi yok. Kısa vadede Netflix’in Türkiye’de 3 yeni proje başlatacağı şeklinde bir duyumumuz var. Netflix’in Türkiye çalışmalarının şekli ve yaptığı yerli dizileri değerlendiren başka bir yazıyı birkaç gün içinde yayınlıyor olacağız." yorumunu yaptı.

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