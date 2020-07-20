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Cüneyt Özdemir'den AKP'li Ünal'a tepki: Beni Netflix lobisine atamış!

20 Temmuz 2020 11:41

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,  Serdar Tuncer'in "Netflix'le konuşup La Casa De Papel dizinden eşcinsel karakterlerin çıkarılması istendi mi?" sorusuna "Hayır. Netflix bir yerli yapım istedi. O yerli yapımla ilgili de çok ciddi bir toplumsal tepki oluştu. Bildiğim kadarıyla da RTÜK ilgili yapımcı şirketle bu hassasiyetleri paylaştı. Bildiğim kadarıyla da ilgili yapımcı şirket bu tepkilere hassasiyet gösterdi mesele bundan ibaret" yanıtını verdi. 

"Netflix ile nasıl böyle konuşursunuz' diyen Netflix'ten çok Netflixçi olan bir grup var. Bunu anlamıyorum" diyen Ünal, "Cüneyt özdemir başta olmak üzere bir lobi oluşturdular" dedi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de Ünal'ın bu sözlerine Serdar Tuncer'in ilgili videosunu alıntılayarak "Sayın Mahir Ünal (belli ki RTÜK ile konuşmamış son detayları bilmiyor) sağolsun beni Netflix Lobisine temsilci atamış. Ben de bu vesile ile böyle bir lobi olduğundan ve yeni görevimden haberdar oldum!" şeklinde tepki gösterdi. 

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