Netflix Türk projelerini durduruyor mu?

Dün akşam saatlerinde yayılan bir haber, çekimine sabah başlanan "Şimdiki Aklım Olsaydı" dizisinin Netflix tarafından iptal edildiği şeklindeydi. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yapacağı ve başrollerinde Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi projesinin iptal haberini sette alan ekibin şoke olduğu kaydediliyordu.

Çekimlerini Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin Netflix tarafından iptal edilmesinin ardından, set ekibinin dekorları topladığı açıklandı. Ay Yapım'dan konuyla ilgili bir açıklama hala yapılmadı. Sadece Netflix'in iptal edilen dizinin 3,5 milyon olan bölüm başına ücretini bir kaç bölüm için ödeyeceği duyuluyor.

Bugün olayı ve nedenini taraflara, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, RTÜK'e ve Netflix halkla ilişkilere sorduk.

Netflix'e şu 4 soruyu ilettik;

Bu dizi ve diğer diziler Kültür Bakanlığı ile anlaşmazlık sonucu mu iptal edildi? Anlaşmazlık tam olarak nedir? Netflix artık Türk projesi yapmayacak mı? Bu tür sorun yaşanan başka ülke oldu mu?

Cevap şu şekilde geldi

"Bu konularla ilgili bir açıklama yapma kararı alırsak sizi bilgilendireceğiz. Teşekkürler."

Yani Netflix, olayın ne olduğunu açıklamıyor. Neden iptal yaptığını ya da RTÜK ile veya Kültür Bakanlığı ile kavga edip etmediğini söylemiyor. Hatta açıklama yapıp, yapmayacağı konusunda bile bir belirsizlik gözüküyor.

Netflix geçen hafta Ankara'daydı

Geçen hafta Netflix'in yurt dışından gelecek olan üst yönetici için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve RTÜK'ten randevu istediği ve bu toplantıların yapıldığı kaydediliyor.

Basında yer alan bazı bilgilere göre, Netflix çekeceği dizinin ilk bölümünü bakanlığa yollamış. bakanlık ikinci bölümü de istemiş. Bu dizide bir LGBT karakter olduğu ama bakanlıkta sorun çıkmadığı belirtiliyor.

Ancak sonradan RTÜK'ün Netflix'i davet ettiği ve gay karakteri diziden çıkarmalarını istedikleri, Netflix'in de gay karakteri çıkardığı bilgisi veriliyor.

Ama ondan sonrası belirsiz. Madem çıkarıldı, sonra ne oldu da iptal oldu. Netflix'den bu konuda bir açıklama ya da sorulara cevap yok.

Netflix senaryoyu neden Kültür Bakanlığı'na veriyor?

Bu arada Netflix'in kendi yapımı olan bir dizi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na senaryo verdiğini merak ettik. Sinema Genel Müdürlüğünden destek alacak olan yapımların senaryoyu vermeleri gerekiyormuş.

Yani Netflix'in yapımı olarak sunulan bu dizinin devletten teşvik alması için senaryosu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuş. Netflix'in doğrudan değil ama dizinin yapımcılarının ve senaristinin destek için başvurmuş olabileceğini öğrendik. Sonuç olarak, başvuru varsa Netflix'in maliyetlerini de azaltan bir destek bu.

Kültür bakanlığındaki toplantı için şunlar kaydedildi;

"(Kültür ve Turizm) Bakan Beyle görüştüler. Bakan Bey, 'Yurt dışı dizilerinize karışmıyoruz ama LGBT konusunda toplumun hassasiyeti var. Bu konuda hassas davranmanızı isteriz' dedi ve üstüne de dizi çekimlerinde her türlü desteği vereceğini iletti. Arada bir uzlaşmazlık konusu ya da restleşme türü bir durum yok. Aksine olumlu bir toplantı geçti."

Netflix, RTÜK'ü pazarlama aracı olarak mı kullanıyor?

RTÜK ise başka bir iddiayı ortaya sürüyor; arada bir anlaşmazlık olmadığını, geçen hafta Netflix'in yurt dışından gelecek olan üst yönetici için RTÜK'ten randevu istediğini çünkü yapılan lisans başvurusunun işlemlerinin sürmekte olduğu söylendi.

Konuyla ilgili olarak ismini açıklamak istemeyen bir RTÜK yetkilisinden aldığımız bilgi şu şekilde;

"Toplantı normal geçti. Ancak, Netflix "guerrilla marketing" uyguluyor herhalde. Şöyle bir olay oldu; Aşk 101 isimli dizi çekilirken, yani daha ilk bölümü yayına bile alınmamışken, RTÜK ile LGBT yüzünden çekişme haberleri yayıldı. RTÜK yayınlanmamış bir diziye karışmaz. Senaryoyu önceden de bilmiyor. Ama kimse bunu sorgulamadı. Herkes de beklenti oluştu. Sonra dizi yayınlandı ve baktık herhangi bir eşcinsel rol yok.

"Eskiden bazı şarkıcılar bunu yapardı "RTÜK tarafından yasaklanan klip" diye hiç yasaklanmamış klibi pazara sunarlardı. Şimdi Netflix aynı yola başvurmuş gözüküyor.

"Yani Netflix beklenti yaratarak film ve dizilerini pazarlamayı tercih ediyor. Şu anda belki masraf kısma, belki prodüksiyon ekibiyle anlaşmama gibi başka bir nedenle diziyi iptal etmiş olabilirler. Ama bunu böyle sunma yerine, RTÜK diyerek dikkati başka yere çekiyorlar."

Taraflardan aldığımız (ya da alamadığımız) bilgiler bu şekilde. Biz konuyu takip ediyoruz. Netflix'in kurumsal yapısı güçlü bir firma olarak açıklama yapması ve insanları askıda bırakmaması lazım. Ya da RTÜK ve Kültür Bakanlığı bu konuyu açıklığa kavuşturmalı. Belirsizlik hoş bir şey değil.

[1] Şimdiki Aklım Olsaydı