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Dünya

Netenyahu: Erdoğan'ın utanç verici yorumları uluslararası toplum tarafından reddedilmeli

İsrail Başbakanı Netenyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris'teki yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi

15 Ocak 2015 00:02

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Paris'teki yürüyüşe katılmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Hangi yüzle oraya gitti ' sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Netenyahu "Erdoğan'ın utanç verici yorumları uluslararası toplum tarafından reddedilmeli. Teröre karşı savaş ancak ahlaki bir açıklık eşlik ederse başarıya ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris'te düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılan İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında “Sanki tribünde insanlar çok heyecanla onu beklemişler gibi onlara el sallıyor. Hangi yüzle oraya gitti onu da anlamakta zorlanıyorum. Bir defa siz katlettiğiniz yavruların, kadınların hesabını verin”  demişti. Netahyahu, Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Netanyahu "Paris’teki yürüyüşte İsrail’in temsil edilmemesi gerektiğini söyleyen @RT Erdoğan’ı kınayan herhangi bir dünya lideri henüz görmedim. Utanç verici yorumları uluslararası toplum tarafından reddedilmeli. Teröre karşı savaş ancak ahlaki bir açıklık eşlik ederse başarıya ulaşabilir" mesajını paylaştı.

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