Hamas: Netanyahu terörizmin simgesidir

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, "Netanyahu, dünyada terörizmin simgesi olarak kalacaktır" diye konuştu.

Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen yürüyüşe katılmasını kınadıklarını belirterek, "Bu davranışı, kendisini Gazze'de işlediği suçlardan temize çıkarmayacağı gibi İsrail'in son saldırılarındaki sorumluluğunu da ortadan kaldırmayacak. Netanyahu, dünyada terörizmin simgesi olarak kalacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Paris'te geçen Pazar günü terörle mücadelede dayanışma için düzenlenen ve 1,5 milyon kişinin yanı sıra yaklaşık 50 devlet ve hükümet başkanının yer aldığı "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katılmıştı.