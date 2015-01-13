T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hamas: Netanyahu terörizmin simgesidir

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, Netanyahu'nun Paris'te düzenlenen yürüyüşe katılmasını kınadıklarını açıkladı

13 Ocak 2015 23:40

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, "Netanyahu, dünyada terörizmin simgesi olarak kalacaktır" diye konuştu.

Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen yürüyüşe katılmasını kınadıklarını belirterek, "Bu davranışı, kendisini Gazze'de işlediği suçlardan temize çıkarmayacağı gibi İsrail'in son saldırılarındaki sorumluluğunu da ortadan kaldırmayacak. Netanyahu, dünyada terörizmin simgesi olarak kalacaktır" denildi. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Paris'te geçen Pazar günü terörle mücadelede dayanışma için düzenlenen ve 1,5 milyon kişinin yanı sıra yaklaşık 50 devlet ve hükümet başkanının yer aldığı "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katılmıştı.

 

ETİKETLER

binyamin netenyahuhamasebu zuhriparisyürüyüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24