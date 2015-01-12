Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Hangi yüzle Paris'e gitti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la düzenlediği basın toplantısında, 11 Ocak Pazar günü Paris'te düzenlenen Fransa'daki saldırıları protesto yürüyüşüne katılan Binyamin Netenyahu için "Gazze'de 2 bin 500 kişiyi katleden ve devlet terörü estiren Netenyahu'nun Paris'te el sallamasını nasıl buluyorsunuz? Hangi yüzle oraya gitti?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ortadoğu'daki sorunların temelini oluşturan Filistin meselesi bugün insanlığın vicdanında kanayan bir yaradır. Bölgede kalıcı barışın tesisiyle ilgili olarak 1967 sınırları bu işin olmazsa olmazıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin tavrını eleştiren Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer birçok kritik konuda olduğu gibi İsrail'in bölgede gerilimi artıran şımarıklıkları karşısında üstüne düşen vazifeyi yerine getirmekten imtina ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle konuştu: "İsrail son dönemde artan saldırganlığı yanında Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ihlal eden eylemleriyle de bölgede gerilimi körüklüyor. Kudüs ve Harem-i Şerif'in korunması yalnız Filistin'in değil tüm İslam aleminin ortak vazifesidir. Türkiye, İsrail'in bu pervasız ve hukuk tanımaz eylemlerine karşı İslam dünyasının ve uluslararası camianın diğer üyeleriyle birlikte mücadele etmeye devam edecektir.

İsrail işgalinin bir an evvel son bulması, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 öncesi sınırları içerisinde egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması en büyük temennimizdir."

'Hangi yüzle oraya gitti, anlamakta zorlanıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki yürüyüşte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu görünce ne hissettiğine yönelik soruya, "Soruyorum, Gazze'de 2 bin 500 kişiyi katletmek suretiyle bir devlet terörü estiren bu zatın el sallamasına siz nasıl bakıyorsunuz? Sanki tribünde insanlar onu çok heyecenla orada beklemişler gibi onlara el sallıyor. Hangi yüzle oraya gitti onu da tabii anlamakta zorlanıyorum" karşılığını verdi.