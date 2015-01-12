ABD medyasından 'utanç' tepkisi: Obama ve üst düzey yetkililer Paris yürüyüşüne neden katılmadı?

Paris'te dün dünya liderlerinin katılımıyla yapılan ve bir milyondan fazla kişinin yer aldığı yürüyüşe ABD Başkanı Barack Obama dahil ABD'den hiçbir üst düzey yetkilinin katılmamış olması Amerikan medyasında geniş yankı buldu. ABD yönetimini sert bir dille eleştiren medya, durumu "diplomatik başarısızlık ve utanç" olarak tanımladı.

Paris'teki Republique (Cumhuriyet) Meydanı’nda terör saldırılarında ölenler anısına yapılan yürüyüşte Almanya, İtalya, İngiltere, Türkiye ve İsrail liderleri de dahil olmak üzere 44 ülkenin üst düzey yetkilileri Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a eşlik etti.

Birlik yürüyüşüne ABD'yi temsilen yalnızca Paris Büyükelçisi Jane Hartley katıldı. Bu durum ABD medyasında neden Başkan Obama'nın Paris'e gitmediği ya da yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Jonh Kerry gibi isimleri yerine göndermediği sorusunu ön plana çıkardı.

Paris'teki Republique (Cumhuriyet) Meydanı’nda terör saldırılarında ölenler anısına yapılan yürüyüşte Almanya, İtalya, İngiltere, Türkiye ve İsrail liderleri de dahil olmak üzere 44 ülkenin üst düzey yetkilileri Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a eşlik etti.

Birlik yürüyüşüne ABD'yi temsilen yalnızca Paris Büyükelçisi Jane Hartley katıldı. Bu durum ABD medyasında neden Başkan Obama'nın Paris'e gitmediği ya da yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Jonh Kerry gibi isimleri yerine göndermediği sorusunu ön plana çıkardı.

Beyaz Saray'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak Başkan Obama açık bir şekilde medyanın hedefi oldu. Pek çok ülke lideri yürüyüşe katılırken Obama'nın gitmemesi CNN'in deneyimli gazetecisi Fareed Zakaria tarafından büyük bir hata olarak değerlendirildi. Fox kanalı ise durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Kerry Paris'e gidiyor

Bu gelişmelerin yaşanırken, Hindistan'da bulunan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin artan terör olaylarını görüşmek üzere Paris'e gideceği duyuruldu.

Basın toplantısı yapan Kerry, Başkan Obama başta olmak üzere tüm ABD'li yetkililerin Fransız yetkililerle yakın temas halinde olduklarını, ilk saldırı gerçekleştiği anda istihbarat desteği teklifinde bulunduklarını belirtti.

ABD'nin önde gelen isimlerinin Paris'teki birlik yürüyüşüne katılmamasının eleştirildiği hatılatılan Kerry, "Orada olmayı çok isterdim ama herkesin bildiği üzere önceden planlandığı gibi Hindistan gezisindeyim. Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Paris Büyükelçimiz ve pek çok elçilik çalışanımız orada yürümüşken bunun 'her şeyde kusur aramak' olduğunu düşünüyorum" dedi.