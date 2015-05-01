7,9’luk depremin ardından Nepal’de ölü sayısı 6 bini geçti. Morglarda yer kalmaması sebebiyle sağlık görevlilerine cesetlerin bir an önce yakılması emri verildi.

Nepal'de 25 Nisan Cumartesi günü başkent Katmandu'nun 80 kilometre kuzeydoğusundaki Lamjung'da meydana gelen depremde ölü sayısı 6 bin 200’e ulaştı. Yaralı sayısı ise en az 13 bin 924.

Yaklaşık 28 milyon insanın yaşadığı bölgede ölülerin muhafaza edilmesi giderek zorlaşıyor. Morgların kapasitesini aşması sebebiyle yetkililer cesetlerin bir an önce yakılması gerektiğini söyledi. Depremden kurtulanlar, yıkılan evlerinin molozları arasında kalan cesetlerden yayılan koku nedeniyle evlerine dönemiyorlar.

Enformasyon Bakanı Minendra Rijal, yakınlarını kaybeden ailelere bin dolar ihtiyaç yardımı ile ölülerin yakılması için 400 dolar destek vereceklerini açıkladı.

‘En az 2 milyar dolar lazım’

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yaklaşık 600 bin evin tamamen yıkıldığı felaket sonrası halkın çoğu bir haftadır açık alanlarda uyuyor. Özellikle dağ etekleri ve bayırlara kurulu köylere de yardımın ulaşması gecikiyor. Yardım dağıtımlarının yavaşlığından şikâyetçi depremzedeler arasında gerginlik de tırmanıyor. Bazı bölgelerde protestolar düzenleniyor.

Finans Bakanı Ram Sharan Mahat uluslararası topluma çağrıda bulunarak; ülkedeki evlerin, hastanelerin, hükümet binalarının ve tarihi yapıların yeniden inşası için en az 2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Mahat bu ihtiyacın daha da artabileceğini belirtti.

BM üyesi ülkelerden şimdiye kadar 22 milyon dolar yardım toplandı. Çadır, battaniye ve sağlık paketleri içeren 80 ton yardım dağıtıldı.

Kurtarma çalışmalarına 20’den fazla ülke katılıyor. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, 54 uluslararası ekipten oluşan 1719 kişinin operasyonlara destek verdiğini belirtti.

1934'ten bu yana en büyük deprem

Altı gün önce yaşanan felaket, ülkede 1934 yılında 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 8,1 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen en şiddetli sarsıntı oldu.

Nepal Başbakanı Sushil Koirala, deprem felaketinde ölenlerin sayısının 10 bine ulaşabileceğini söyledi. Daha fazla uluslararası yardım talep eden Başbakan Koirala, acil olarak çadır ve ilaç ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sekiz milyon kişinin depremden etkilenmiş olabileceğini açıklayan BM'nin verilerine göre, 2,8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 3,5 milyondan fazla insanın gıda yardımına ihtiyacı var. Nepal Kızılhaçı’nın elindeki 19 bin aileye yetecek stoklar çoktan tükendi.

UNICEF’in verilerine göre, 1,7 milyon çocuk depremin en kötü şekilde etkilediği bölgelerde yaşıyor.