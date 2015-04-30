BM'den Nepal'e 145 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler'in Nepal'deki depremden etkilenenler için 145 milyon dolarlık yardımda bulunacağı açıklandı.

BM, Nepal hükümetini depremden sonraki çabalarında, önümüzdeki üç ay boyunca desteklemek istediğini belirtti.

Başkent Katmandu'da, kenti terk etmek isteyenler polis arasında çatışmalar yaşandı.

Köylülerin yardım malzemesi taşıyan kamyonların önünü kestiği yolunda haberler geliyor.

Cumartesi günü yaşanan depremde 5000'den fazla kişi ölmüş, 10 binden fazla kişi yaralanmıştı.

BM, depremin sekiz milyondan fazla kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 70 bin evin yıkıldığını açıkladı.

Yardım çalışmaları başlamış olsa da depremin merkez üssüne yakın uzak yerleşimlerde bazı kişilerin barınma, yiyecek ve su sorunu yaşadığı belirtiliyor.

Katmandu'da kent dışına çıkmak isteyen kalabalıklar, ulaşım hizmetlerinin eksikliğine ve yardım malzemelerinin dağıtılmasındaki gecikmelere tepki gösterdi.

Bu nedenle polis ile tepkili kalabalıklar arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

Köyüne gitmek üzere bineceği otobüs için kuyrukta bekleyen Rajana adlı bir Katmandı sakini, "Soğuk altında açlıktan ölmeye terk edildik ve hükümetin bizeverebileceği en iyi şey bu kuyruk" dedi.

Görgü tanıkları, göstericilerin su taşıyan bir kamyonun önünü kestiğini ve su şişelerini kamyon çevresindekilere attığını gördüğünü söyledi.

82 saat ardından kurtarıldı

Bu arada deprem sonrası 82 saat başkent Katmandu'daki otelin enkazı altında mahsur kalan Rishi Khanal kurtarıldı. Khanal, hayatta kalabilmek için idrarını içmek zorunda kaldı.

Nepalli ve Fransız kurtarma ekipleri uzun ve zor çalışmalar sonrası 28 yaşındaki Khanal'i dün gece geç saatlerde enkaz altından çıkardı.

Dalgın halde ve enkazın tozu toprağı içinde sedyeyle çıkarılan Rishi Khanal, bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar Khanal'ın hayatta kalabilmesinin büyük şans olduğunu söyledi.

Amerikan Associated Press haber ajansına yaşadıklarını anlatan Khanal, "Başta biraz umutluydum ama kurtarılmadan bir gün önce umudumu kaybettim. Tırnaklarım bembeyaz kesildi, dudaklarım çatladı. Kimsenin beni kurtarmaya gelmeyeceğinden emindim. Öleceğimi düşünüyordum." dedi.

Ölülerle çevrili halde ve çok kötü bir koku arasında mahsur kalan Khanal, buna rağmen etrafındaki enkaza vurmaya devam etmişti.

Sonunda bir Fransız kurtarma ekibi enkaz altından gelen yardım çağrısını fark etmişti.

'O kadar susamış ki...'

Rishi Khanal, enkaz altında çalışmaya devam eden cep telefonuyla günlerce ve umarsızca kayınbiraderi Purna Ram Bhattarai'yi aradı ve yardım istedi. Ama yaşadığı panik yüzünden Perşembe gününden beri kalmakta olduğu otelin adını unutmuştu.

Bhattarai Fransız haber ajansı AFP'ye olayı anlatırken, Rishi Khanal'ın bacağını enkaz altında kıpırdatamadığını ve bulunduğu noktadan öteye hareket edemediğini söyledi.

Bhattarai, "Duvarların birden yıkılmaya başladığını ve birşey yapamadığını söyledi. O kadar susamış ki, kendi idrarını içmekten başka çaresi kalmamış." dedi ve ekledi:

"İnanmayacaksınız ama depremden iki gün sonra bile telefonla ulaşabiliyorduk kendisine. Sonra telefon kesildi. Her yeri aradık, hastaneleri, morgları kontrol ettik. Onu bulmaktan umudumuzu kesmiştik. Talihi sayesinde kurtuldu. İkinci kez yaşama şansı verildi ona adeta. Başka herkes öldü çünkü. Bulduğumuzda bilinci yerindeydi."

Körfez ülkelerinde iş arayan diğer binlerce yoksul Nepalli genç gibi, Khanal da, bir KFC şubesinde işe başlamak üzere Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gidecekti.

Zamana karşı yarış

Uluslararası kurtarma ekipleri özel koku alan köpeklerle, bina enkazları altında canlı kalmış olabilecek insanları bulabilmek için zamana karşı yarış veriyor.

Fransız kurtarma ekibinden Pascal Montant AFP'ye yaptığı açıklamada "Felaket bölgesindeki koşullar çok çetin. Hem çok büyük hasar var, hem de yağmur yağıyor." dedi.

Depremden etkilenenlere yardım ulaştırılamadığı eleştirilerine yanıt veren Nepal Ulusal Felaket Yönetimi Başkanı ise yaptığı açıklamada, ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ama felaketin 20 bölgeyi kapsayan çok geniş bir alana yayıldığını ve yardım taleplerinin çok yoğun olduğunu kaydetti.

Deprem, 2006'da sona eren 10 yıllık iç savaşın etkilerinin hâlâ sürdüğü Nepal'in ekonomisine büyük bir darbe vurdu.

Yıkılan binaların onarılmasının maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar.