Nepal'de depremzedeler öfkeli



Ücretsiz olarak tahsis edildiği söylenen otobüslerle memleketlerine dönebilmek için sabaha karşı parlamento binasının yakınındaki merkezi otobüs garına gelenler uzun süre beklemelerine rağmen otobüsler gelmeyince öfkelerine hakim olamadılar. Polis öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için gara gitti. Ancak öfkeli grup bu kez polise saldırdı. Polis de karşılık verince garda arbede yaşandı.

“Ne zaman gelecekleri belli değil”

25 yaşındaki üniversite öğrencisi Kishor Kavre, gün ağarmadan önce gara geldiğini belirterek, “Bize 250 otobüs gelecek denildi. Ama hiçbiri gelmedi” dedi. Bir an önce ailesinin yaşadığı kente gitmek istediğini söyleyen Kavre, “Ama otobüslerin ne zaman geleceği belli değil” diye konuştu.

Depremin adeta yerle bir ettiği Katmandu'da yüzbinlerce depremzede sokakta geceliyor. Kentte yiyecek ve içecek sıkıntısı baş gösterdi.

Başbakan Sushil Koirala depremzedeleri sakinleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Felaketin altından kalkabilmek için çok az kaynağımız ve ekipmanımız var. Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

Ölü sayısı artıyor

Himalaya Bölgesi'nde kaydedilen son seksen yılın en şiddetli depreminde ölenlerin sayısının ise 5 bine yükseldiği bildiriliyor. 10 bin kişinin de yaralı olduğu haberleri geliyor. Birleşmiş Milletler, deprem nedeniyle 28 milyon nüfuslu Nepal'de 8 milyon kişinin felaketten doğrudan etkilendiğini açıkladı.

İletişim Bakanı Minendra Rijal, depremden sonra yaşanan kaos ortamını felaketin büyüklüğüne bağlıyor. Koordinasyon konusunda sıkıntı çekildiğini belirten Rijal, “Felaket o kadar büyük ve o kadar emsalsiz ki, insanların beklentilerine yanıt veremeyecek duruma düştük” diye konuşuyor.

Yardım ekipleri başkentte mahsur kaldı

Öte yandan Nepal hükümeti uluslararası yardım ekiplerine, daha fazla takviye eleman göndermemeleri çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada zeminde oluşan yarıklar nedeniyle yolların zarar gördüğü ve çok sayıda yardım ekibinin Katmandu'nun dışına çıkamadığı bildirildi. BM gözlemcileri yeteri kadar yardım ekibinin deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildiriyorlar. Ülkenin tek uluslararası havaalanının ise yaşanan yoğunluğa yanıt verecek kapasiteye sahip olmadığı kaydediliyor. Ayrıca deprem nedeniyle pistin bir kısmı da zarar gördüğü için kullanılamıyor.

Deutsche Welle Türkçe

AFP, DPA, DW / TY/BK