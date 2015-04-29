'Nepal depreminde ölü sayısı 10 bini aşabilir'

Nepal'de dört gün önce meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 5 bini aştığı bildiriliyor. Kurtarma ekipleri birçok köy ve kasabaya yoların kapanması yüzünden ulaşamazken, Başbakan Suşil Koirala ölü sayısının 10 bini aşabileceğini söyledi.

7,8 büyüklüğündeki şiddetindeki depremin özellikle dağlık bölgelerde ne düzeyde bir hasara yol açtığı hâlâ net değil.

Başbakan Koriala bu çapta bir felaketle başedebilecek ekipman ve insan gücüne sahip olmadıklarını söyledi.

Koriala, uluslararası yardımları da kabul ettiklerini açıkladı.

Depremin meydana gelmesinden bir gün sonra Türkiye'den yola çıkarak bölgedeki çalışmalarına katılan GEA arama-kurtarma ekipleri şu ana kadar iki kişiyi enkaz altından çıkardı.

Artçı şoklar sürüyor

Nepal ve çevre ülkelerde artçı şoklar devam ediyor.

Başkent Katmandu'da binlerce kişi geceyi yine sokakta geçirdi.

Su, gıda ve elektrik sıkıntısı nedeniyle kentte salgın hastalığın baş göstermesinden endişe ediliyor.

Nepal'de son 81 yılın en büyük depremi, Everest Dağı'nda çığ düşmesine neden olmuş, bölgede 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Yüzlerce kişi heyelanlarda öldü

Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeydoğusundaki dağlık Sindupalçok kasabasında meydana gelen heyelanlarda 1182 kişinin hayatını kaybettiği, 376 kişinin de ağır yaralandığı belirtiliyor. Deprem sırasında yaşanan toprak kaymaları nedeniyle dev kayaların yuvarlandığı bildirilmişti.

Arama-kurtarma çalışmalarını aksatan en önemli konu da yine toprak kaymaları. Dağlık bölgelerde yolların kapanması nedeniyle hem tıbbi malzeme nakli aksıyor hem de ekipler enkaz altındakilere ulaşılması gecikiyor.