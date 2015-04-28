BM: Nepal'de deprem 8 milyon kişiyi etkiledi

Birleşmiş Milletler, Nepal'de Cumartesi sabahı meydana gelen depremin sekiz milyon kişiyi etkilediğini ve 1.4 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Ülkeye uluslararası yardımlar ulaşmaya başladı ancak hâlâ tıbbi gereç, gıda ve ceset torbası sıkıntısı yaşanıyor.

7.8 büyüklüğündeki deprem başkent Katmandu ve kırsal alanda büyük yıkıma yol açtı.

'Ölü sayısı 7,000'e çıkabilir'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bir hükümet yetkilisi ölü sayısının 4,310'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Laxmi Prasad Dhakal, 8,000 kişinin de yaralandığını söyledi.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, ölü sayısının 7,000'e çıkabileceğini yazdı.

Nepal ve çevre ülkelerde artçı şoklar devam ediyor.

Katmandu'da binlerce kişi geceyi yine sokakta geçirdi.

Su, gıda ve elektrik sıkıntısı nedeniyle salgın hastalığın baş göstermesinden endişe ediliyor.

81 yılın en büyük depremi, Everest Dağı'nda çığ düşmesine neden olmuş, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

10 askerden 9'u yardım çalışmalarına katılıyor

Bu, Everest'te şimdiye kadar yaşanan en büyük facia.

Dağın doruklarında 200 kadar kişi mahsur kalmıştı. Bu kişilerden 60'ı helikopterlerle güvenli bölgelere nakledildi.

Kurtarma çalışmalarına neredeyse Nepal ordusu ve polis teşkilatının tüm mensuplarının katıldığı belirtiliyor. Her 10 askerden dokuzunun çalışmalara katıldığı belirtiliyor.

Depremin üzerinden 50 saatten uzun bir süre geçmesine rağmen enkaz altından sağ olarak çıkarılan insanlar var.