Nepal'deki deprem, Everest'teki dağcıları nasıl etkiledi?

Cumartesi günü Nepal merkezli olarak gerçekleşen 7,8 büyüklüğünde deprem Everest dağındaki kampçıları da etkiledi. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği Everest'te, 60'tan fazla da yaralı var.

Deprem meydana geldiğinde, Everest'deki ana kamp çadırında dinlenen dağcı Chris Harling, yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Everest'deki çadırından BBC Newsbeat'e konuşan Harling, depremin başlamasından yaklaşık 30 saniye sonra paniğe kapıldığını söyledi.

Araba büyüklüğündeki kayalar, çadırların 400 metre yakınına düştü

Harling, "Hissettiğim ilk şey hafif bir kayma hissi oldu. Kimse ne olup bittiğini anlamadı. Ayaklarımızın altında zemin jöle gibi dalgalanıyordu. Ardından hareket şiddetlendi, zor ayakta durabiliyorduk. Bu çok, çok garip bir duyguydu çünkü gürültü yoktu. Ne olup bittiğini anlamak mümkün değildi" dedi.

"Yamacın çok büyük bir bölümü aniden çöküverdi ve dev kayalar yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Bu kayalar bir araba büyüklüğündeydi" diyen Harling, kayaların şans eseri dağcıların çadırlarından 400 metre uzağa yuvarlandığını belirtti.

Ana kamptaki dağcılar, alternatif yol bulmaya çalışıyor

Harling, "Oldukça uzun bir mesafe gibi geliyor, ama o kadar yüksekten aşağı doğru inmelerini izlemek kesinlikle korkunç bir şey. Canlı canlı gömüleceğimizi düşündük. Biz çok şanslıyız aslında." dedi.

Everest'teki 200 kişi helikopterlerle kurtarılırken, ana kamptaki birçok dağcı bölgeden ayrılamaz durumda. Bölgenin ana yola düşen kayalar ve çığla örtülü olması sebebiyle, dağcılar alternatif yollar bulmak zorunda.