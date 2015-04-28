Nepal'de toprak kayması: 250 kişiden haber alınamıyor

Nepal'de depremin merkez üssüne yakın noktada bulunan Ghodatabela adlı köyde yaşanan toprak kayması ve çığ felaketinin ardından 250 kişiden haber alınamıyor. Bölge yetkilisi Gautam Rimal, köyde yoğun kar yağışı meydana geldiğini, toprak kaymasının da bu sebeple oluşmuş olabileceğini söyledi.

Felaketle ilgili ilk bilgileri telefonla aldıklarını açıklayan Rimal, daha sonra bağlantı kurulamadığını belirtti.

En yakın kasabaya 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve popüler bir yürüyüş yolu üzerinde bulunan köyde kaybolanlar arasında sporcuların yer alıp almadığı ise bilinmiyor.