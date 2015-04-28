Nepal'deki Türk ekibi, depremden 30 saat sonra bir kişiyi canlı çıkardı

Nepal’i yıkan 7.8’lik depremin ardından başkent Katmandu’ya giden Türk ekiplerinden GEA, bir depremzedeyi kurtardı. GEA ekibi depremden yaklaşık 30 saat sonra, 22 yaşındaki Bikram Chepang’ı enkazdan canlı çıkardı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki ekipler önceki günden itibaren Nepal’in başkenti Katmandu’ya ulaşarak enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Nepal’de toplamda yaklaşık 90 kişilik Türk arama ve kurtarma personeli çalışıyor. Vatan’dan İlker Akgüngör’ün haberine göre, deprem bölgesinde 26 kişilik AFAD İstanbul Arama ve Kurtarma Birliği, 13 kişilik GEA, 10 kişilik UMKE, 16 kişilik İHH, 3 kişilik Yeryüzü Doktorları, 20 kişilik AKUT ve 12 kişilik Asya Arama Kurtarma ekibi görev yapıyor. Kızılay ise bölgedeki ekiplerine ek olarak İstanbul’dan 4 kişilik bir ekip gönderdi.

30 saat sonra...

Katmandu’ya ulaşan Türk ekiplerinden ilk sevindirici haber ise takım lideri Cem Behar yönetimindeki GEA’dan geldi. Havalimanındayken 6.7’lik büyük artçı depremi yaşayan GEA ekibi Nepal ordusu tarafından büyük yıkım yaşayan bölgelerden Sitapalia’ya götürüldü. GEA ekibi bölgede ilk gün 11 enkazda arama çalışması gerçekleştirdi. Arama çalışmalarının ardından dinlenen ekip kazazede ihbarı üzerine alarm durumuna geçti. Önceki gece saat 21.30’da enkaz altındaki Nepalli depremzede ile ilk temas sağlandı. Depremzedenin yeri tespit edildikten sonra başlayan ve 6 saat süren kurtarma operasyonu sonunda saat sabah 03.00’de, depremden yaklaşık 30 saat sonra 22 yaşındaki Bikram Chepang enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

AFAD 3 ceset çıkardı

Bölgeye ulaşan ilk arama kurtarma ekiplerinden biri olan AFAD ekibi, enkazdaki çalışmalarını başkent Katmandu yakınlarında bulunan Pukhulachhi’de yoğunlaştırdı. Pukhulachhi’deki bir enkaza giren AFAD ekibi 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kızılay ilk etapta, bin battaniye ve 320 gıda kolisinden oluşan yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdı.

Hiroşima’nın tam 800 katı!

7.8 büyüklüğündeki depremin gücünün, 2. Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının 20 katına eşit olduğu belirlendi. Sismologlar, deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin Hiroşima’daki patlamanın 800 katına eşit olduğunu vurguluyor. Komşu ülkelerde de hissedilen depremde ölü sayısı 4 bini geçerken, Ulusal Acil Operasyon Merkezi, 6 bin 500’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtirken, ölü sayısının 10 bini aşmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Binlerce ev yıkıldı

Başkent Katmandu’da enkaz altında kalanları kurtarma çabaları devam ediyor. Evlerini kaybeden binlerce kişi çadırkentlere sığınırken evleri ayakta kalan birçokları, artçı şoklar nedeniyle yine geceyi dışarıda geçirdi. Depremde özellikle dağ yamaçlarındaki köylerin büyük zarar gördüğü bildiriliyor. Katmandu’dan 200 kilometre uzaklıktaki Pokhara’dan helikopterle kurtarılan bir kişi, 1000’den fazla evin bulunduğu köyündeki hemen her konutun yıkıldığını anlattı.

Kültürel miras yok oldu

Deprem, Katmandu Vadisi’ndeki UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmiş olan yedi alandan en az dördünde büyük tahribata neden oldu. Bunlardan üçünün kentin meydanları olduğu belirtiliyor. Nepali Times gazetesinden Kunda Dixit BBC’ye yaptığı açıklamada, anıtların yeniden inşa edilebilecek olmasına rağmen, meydana gelen tahribatın kültürel anlamda hesaplanamayacak bir kayıp olduğunu söyledi. Şimdiye dek Nepal’in en iyi korunmuş eski kenti olan Bhaktapur’da evlerin yarısının yıkıldığı, tapınakların yüzde 80’inin hasar gördüğü vurgulanıyor.

'Bizim 99 depremi Nepal’in artçısı!'

Depremin ardından 15 Türk daha THY’nin TK-727 sefer sayılı uçağı ile yurda döndü. Nepal’e turistik gezi için giden İzber- Levent Barın çifti “Bizim İstanbul’da 1999’da yaşadığımız büyük deprem şimdi orada artçı olarak devam ediyor. Şiddetini siz anlayın. İnanılmaz” dedi.