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Dünya

UNICEF: Nepal'de 1 milyona yakın çocuğun acil yardıma ihtiyacı var

UNICEF, Nepal’de, depremden sonra temiz içme suyu gibi kaynaklara ve hijyenik ortamlara erişimin sınırlı olmasının çocuklar için büyük tehdit oluşturduğunu duyurdu

27 Nisan 2015 18:35

UNICEF Nepal'de meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde en az 940 bin çocuğun acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. UNİCEF’in açıklamasında “Yaşanan krizden özellikle çocuklar etkilenmektedir. Temiz içme suyu ve temizlik imkânlarına erişimin sınırlı olması sebebiyle sudan kaynaklanan hastalıklar çocuklar için büyük tehdit oluştururken diğer yandan da bazı çocukların ailelerinden ayrı düşmüş olması ihtimali de söz konusu” denildi.

 

60 artçı şok

 

Nepal'da bulunan UNICEF çalışanlarının verdiği bilgilere göre, su ve gıda stokları tükenmeye başlamış durumda, elektriklerin kesik ve cep telefonu şebekeleri çalışmıyor.

25 Nisan'daki 7.9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında gelen yaklaşık 60 artçı şok nedeniyle ülkenin birçok kentinde büyük çaplı yıkımlar yaşandı.

Bölgedeki UNICEF çalışanları yüz binlerce insanın sarsıntılardan endişe duyduğu için geceyi dışarıda geçirdiğini şiddetli yağmurun durumu daha da zorlaştığını ifade etti.

Nepal ‘de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen deprem iki binden fala insanın ölümüne, çok sayıda binanın yıkılmasına yol açmıştı.

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