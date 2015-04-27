Nepal’de salgın endişesi



Nepal'de hastaneler tıka basa dolu. Çoğu kişi sokaklarda tedavi edilmeye çalışılıyor. Alman sosyal hizmet kurumu AWO’nun uzun yıllardır Katmandu’da yaşayan Acil Yardım Koordinatörü Felix Neuhaus da bölgedeki son 80 yılın en şiddetli depremini, ailesi ile birlikte yaşayanlardan. Bazı gönüllülerin ellerindeki ufak bavullarla sokaklara çıkıp sağlık hizmeti vermeye çalıştığını belirten Neuhaus ancak onların da ellerinde antibiyotik bile olmadığını, sadece ağrı kesici ve yara bandı bulunduğunu söylüyor. Neuhaus, yağmur nedeniyle bulaşıcı hastalıkların patlak vermesinden endişe ediyor. Zira ülkenin birçok bölgesinde içme suyu kontrol edilemiyor.

Neuhaus, hava trafiğinin yoğun olduğunu, aralarında Hindistan’a da ait olan birçok askeri uçağın görüldüğünü ancak yardımların nasıl dağıtılacağının koordine edilemediğini kaydediyor. Elektriklerin kesik, cep telefonlarının erişime kapalı olduğunu belirten Neuhaus, mağdurlara yardım ulaştırmak için kendi çalışanlarına bile ulaşmakta zorlandığını kaydediyor.

"Bebeklere süt bulunamıyor"

Neuhaus, "Önümüzdeki günlerde mutlaka beslenme alanında ve umarım bir de çadır yardımında bulunacağız. Bunun ötesinde özellikle emziren annelere ve ufak çocuklara odaklanacağız. Çünkü gördüğümüz kadarı ile onlara hiçbir destek verilmiyor. İki gündür süt bulunmuyor. Durum gerçekten çok kötü burada. Ama yardım grupları, kooperatif ve dernek gibi birçok bağlantısı olan ortaklarımız var ve bu yapılanmalar sayesinde mağdurlara doğrudan yardım ulaştıracağız” dedi.

Birçok köyle bağlantı sağlanamadığı için can ve mal kaybının boyutları hâlâ tam olarak kestirilemiyor. Son verilere göre ölü sayısı 4 binin üzerinde olarak açıklandı.

Depremde yüzlerce yıllık tapınaklar harabeye döndü, Everest Dağı’ndaki ana kampın bir kısmı düşen çığlar nedeniyle kar altına gömüldü. Everest'te en az 22 dağcının öldüğü bildirildi.