Nepal depreminde ölü sayısı 10 bini bulabilir!

Nepal'de dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 2000'i aştı. Yetkililer ölü sayısının 10000 bulmasından endişe ediyor. Katmandu'nun 65 kilometre doğusunda bugün de 6.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Uluslararası yardım kuruluşu yetkilileri, ölü sayısının başkent ve civarındaki kentlede bulunan cesetlere göre hesaplandığını asıl can kaybının evlerin yüzde 80'inin yıkıldığı küçük yerleşim birimlerinde olduğunu belirtiyor.

Nepal son 80 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya. Nepal'de dün yerel saatle 11.56'da 7.8 ve bugün 6.7 büyüklüğündeki depremler sonrası ölü sayısı 2000'i aştı. Batı medyası ölü sayısını 2200 olarak veriyor. Korkunç deprem sonrası ölü sayısının 10000 geçmesinden endişe ediliyor.

Ntv’de yer alan habere göre, uluslararası yardım kuruluşlarının yetkilileri ölü sayısının başkent ve civarındaki kentlerde bulunan cesetlere göre verildiğini, asıl can kaybının evlerin yüzde 80'ninin yıkıldığı küçük yerleşim birimlerinde olduğuna işaret ediyor.

Kurtarma ekipleri yaralıları yıkıntıların arasından çıkarmak için zamanla yarışırken bugün 6.7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının merkezinin başkent Katmandu'nun 65 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Merkez, 6.7 büyüklüğündeki ve bu sığlıktaki bir sarsıntının 50 kilometre civarında hasara neden olabileceğini belirtti.

Dünkü depremin ardından bölgede meydana gelen orta büyüklükte çok sayıda artçı sarsıntı nedeniyle evlerine giremeyen Katmandulular, depremde çoğunlukla eski binaların ve tapınakların yıkıldığını aktardı.

Nepal İçişleri Bakanlığı, Katmandu vadisinde depremde yıkılan binaların enkazından ceset çıkarmaya devam ettiklerini, ölü sayısının arttığını belirtti.

Polis yetkilileri, son olarak enkaz altından bin 910 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 5 binden fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

7.8 büyüklüğündeki deprem, ülkede 1934 yılında meydana gelen ve 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 8.1 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen en şiddetli deprem oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Nepal'deki 75 idari bölgeden 30'unda yaklaşık 4.6 milyon kişinin depremden etkilendiğini vurguladı.

Nepal'de 80 yıl önce meydana gelen en şiddetli depremde 8500 kişi yaşamını yitirmişti.