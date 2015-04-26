Nepal'de zamana karşı yarış



Resmi verilere göre Nepal, Hindistan, Çin ve Bangladeş'te ölü sayısı 2 bin 400'ü aştı. Yaralıların sayısı ise binlerle ifade ediliyor. Nepal'de hastaneler enkazdan çıkarılan ceset ve yaralılarla dolup taşarken, dağ yamaçlarındaki köyler de moloz yığınına dönmüş durumda.

Cumartesi günü meydana gelen ve merkez üssü Katmandu'nun 80 kilometre batısında bulunan 7,8 büyüklüğündeki depremin ve 6,7'lik artçı şokun ardından birçok köyle bağlantı sağlanamadığı için can ve mal kaybının boyutları tam olarak kestirilemiyor.

Depremde Nepal'de birçok bina çökerken, tarihi pek çok yapı da ağır hasar gördü. Devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle sokaklar ve parklar birer çadır kente dönüştü. Hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok hastaya sokaklarda bakım yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ram Baran Yadaf'ın da dün geceyi bir çadırda geçirdiğini kaydetti.

Birçok dağcıya ulaşılamıyor

Yaklaşık 100 bin dağcı ve şerpanın bulunduğu Everest Dağı'nda birbiri ardına düşen çığlar nedeniyle en az 18 kişinin öldüğü, dağdan helikopterlerle 65 yaralının kurtarıldığı bildirildi. Dağdaki 100 ila 150 kişiyle bağlantı sağlanamadığı, bu kişilerin dağın daha yüksek bölgelerinde bulunan kamplarda oldukları kaydediliyor.

Nepal'de 6 milyon 600 kişinin yaşadığı deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada hastane ve morgların ağzına kadar dolu olduğu, kan ve ilaç stoklarının ise tükenmek üzere olduğu kaydedildi.

Nepal'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler en az bir hafta boyuca tatil edildi. Hidrolik santraller depremden zarar gördüğü için uzun süre elektrik kesintisi yaşanacağı belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nepal'de en 2 bin 352, Hindistan'da 50, Çin'de altı ve Bangladeş'te bir kişi yaşamını yitirdi. Nepal İçişleri Bakanlığı'ndan Laxmi Dhakal, ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Katmandu'da bulunan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin yakınlarına yaklaşık 360 euro ödeneceği belirtildi.

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DW/dpa, BW/HS