Nepal 7,9 büyüklüğündeki depremle sallandı, yüzlerce ölü ve yaralı var!

Nepal'in başkenti Katmandu yakınlarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Katmandu'da çok sayıda binayı yıkan depremde ölü sayının 1000'i geçtiği iddia ediliyor. Görgü tanıkları sarsıntının dakikalarca sürdüğünü belirtti.

Yerel saatle 11.56'da yerin 15 kilometre altında meydana gelen depremin merkezinin, Katmandu'nun 77 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.

AFP'nin haberine göre, Nepal polisi, ülkede son 81 yılda gerçekleşen en şiddetli depremde en az 876 kişinin öldüğünü duyurdu.

Komşu ülke Hindistan ve Pakistan'da da hissedilen şiddetli depremin etkisiyle Katmandu'daki birçok bina yerle bir oldu. AFP; Hindistan, Çin ve Bangladeş'te de 30'dan fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Katmandu'da, 1832'de yapılan tarihi bir kule de yıkıldı. 14 katlı kulenin enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında 200 kişinin olduğu tahmin ediliyordu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 7,5'ten 7,9'a yükseltmişti.

Reuters, Hindistan'ın kuzeyindeki bir köy evinde depremin şiddetiyle yıkılan duvarın altında kalan 15 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremde Katmandu yakınlarındaki bir parkta da yıkılan bir heykelin altında kalan bir kızın öldüğü bildirildi.

Depremden yaklaşık bir saat sonra 6,6 büyüklüğünde bir artçı şok yaşandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ilk depremin büyüklüğünü önce 7,5 olarak duyurmuş, ardından da 7,9'a yükselttikten sonra 7.8'e düşürmüşfü.