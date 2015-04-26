Nepal'de aralarında Türklerin de bulunduğu 242 kişi tahliye ediliyor

Nepal'de meydana gelen ve yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği 7.8 büyüklüğündeki depreminden ardından aralarında Türk yolcuların da bulunduğu 242 kişi Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönüyor.

Nepal’i Cumartesi günü Türkiye saatiyle 09.11’de sallayan 7,9’lik depremin ardından aralarında Türk yolcuların da bulunduğu 242 kişi Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönüyor. Yolcu uçağının saat 19.40 itibariyle Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Nepal’deki 7,9’lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 230'a ulaştı.Nepalli yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının Nepal'de 2400, Hindistan'da 61'e yükseldiğini açıkladı.

Nepal’de meydana gelen 7,9’lik depremin artçı şoku da kuvvetli olmuş, ABD Jeoloji Kurumu 6,7 büyüklüğündeki artçı depremin yerel saatle 12.54’te (Türkiye saatiyle 11.09) Hindistan ve Nepal’i salladığını bildirilmişti.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkezi Katmandu’nun 65 kilometre doğusu. ABD Jeoloji Kurumu, bu kadar yüzeye yakın bir depremin, merkez üssünün 50 kilometre civarında yıkımlara neden olabileceğini belirtti.

Hindistan’ın Yeni Delhi kentini dahi sallayan deprem, Himalaya Dağları’nda çığlara neden oldu.

İngiltere Jeoloji Kurumu’ndan Brian Baptie, 6,8 büyüklüğüne kadar çıkabilecek artçı şokların haftalar boyu sürebileceğini söyledi.

'Hastaneler doldu, tedavi çadırlarda yapılıyor'

Yardım kuruluşları, Nepal’deki 6 milyona yakın kişinin depremlerden etkilendiğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Kızılhaç’ın bölge sorumlusu Jagan Chapagain, depremin merkez üssüne yakın köylerden haber alınamadığını belirtti.

Chapagain “Yollar hasar gördü ve kapandı. İletişim hatları da bilgi almamızı sağlayacak düzeyde değil” dedi.

Birleşmiş Milletler de Nepal’in başkenti Katmandu’daki hastanelerin çok dolu olduğunu, cesetleri muhafaza etmek için gerekli alana sahip olmadıklarını belirtti. Artçı şok korkusu nedeniyle pek çok hasta kurulan çadırlarda tedavi ediliyor.

Türk ekibi çalışmalara başladı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) koordinasyon ve yönetimindeki arama-kurtarma ekipleri, 7,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Nepal’in başkenti Kathmandu’da çalışmalara başladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 80 yılın en şiddetli depremini yaşayan Nepal’e yardım etmek üzere Cumartesi gecesi yola çıkan AFAD İstanbul Arama ve Kurtarma Birliği’nden 26 kişilik arama ve kurtarma ekibi Nepal’in başkenti Kathmandu’ya ulaştı.

Başbakanlık AFAD'ın koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı UMKE'den 10, Kızılay’dan bölgedeki ekiplerine ilave olarak 4, GEA’dan 15 ve İHH'dan 13 kişilik ekip de bölgedeki çalışmalara katıldı.

Türk Kızılayı ilk etapta afet bölgesine, bin battaniye ve 320 gıda kolisinden oluşan yardım malzemesi gönderdi.

Son 80 yılın en şiddetli depremi

Nepal'in Pokhara bölgesinin güneyinde dün, yerel saat ile 11.41’de, 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem, Nepal’in büyük bölümü ile Hindistan’ın kuzeyinde hissedilmişti.