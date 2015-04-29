Haber yapmak için Nepal'e giden CNN muhabiri, yaralı çocuğu ameliyat etti

Nepal’de Cumartesi sabahı meydana gelen ve 6 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 7.8 büyüklüğündeki depremi aktarmak üzere Katmandu’da bulunan Amerikan CNN kanalının muhabiri Dr. Sanjay Gupta, hastaneye yaralı bir çocuğun gelmesi üzerine ameliyata girdi.

Independent’ta yer alan habere göre, CNN’in sağlık muhabiri olan Gupta’nın haber yapmak üzere 'Katmandu Bir' adlı hastaneye gittiği esnada 15 yaşındaki Sandhya Chalise, evinin önündeki duvarın üzerine düşmesi nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye getirildi. Chalise’in, kanın beynin üst kısmında toplanması nedeniyle acil ameliyata alınması gerekiyordu. Şans eseri aynı zamanda Atlanta’daki bir hastanede beyin cerrahı olan Gupta, Chalise’in kraniyotomi operasyonuna girmeye karar verdi.

Radikal'de yayımlanan habere göre, ameliyata girmeye karar verdiği anı anlatan Gupta, “Kelimenin tam anlamıyla, talep çok fazla olduğu için bir çift ele daha ihtiyaçları olduğunu düşündüm” dedi. 45 yaşındaki muhabir, doktorların kendisinden yardım istediğini belirterek, ülkedeki ilaç ve doktor ihtiyacını vurguladı. Gupta, “Şu anda burada daha fazla kaynak ve personele ihtiyaçları var. Kurtarma operasyonları devam ettikçe de gelen hasta sayısının artmasını bekliyorlar. Şu anda zar zor yetişebiliyorlar” sözleriyle hastanedeki durumu özetledi.

Beyin ameliyatı olan çocuğun durumunun iyi olduğu ve ailesiyle yeniden bir araya geldiği bildirildi.