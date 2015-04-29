T24 LogoT24 Logo
Dünya

Haber yapmak için Nepal'e giden CNN muhabiri, yaralı çocuğu ameliyat etti

Haber yapmak üzere Nepal'e giden CNN muhabiri, hastaneye yaralı bir çocuk gelince ameliyata girdi

29 Nisan 2015 11:24

Nepal’de Cumartesi sabahı meydana gelen ve 6 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 7.8 büyüklüğündeki depremi aktarmak üzere Katmandu’da bulunan Amerikan CNN kanalının muhabiri Dr. Sanjay Gupta, hastaneye yaralı bir çocuğun gelmesi üzerine ameliyata girdi.

Independent’ta yer alan habere göre, CNN’in sağlık muhabiri olan Gupta’nın haber yapmak üzere 'Katmandu Bir' adlı hastaneye gittiği esnada 15 yaşındaki Sandhya Chalise, evinin önündeki duvarın üzerine düşmesi nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye getirildi. Chalise’in, kanın beynin üst kısmında toplanması nedeniyle acil ameliyata alınması gerekiyordu. Şans eseri aynı zamanda Atlanta’daki bir hastanede beyin cerrahı olan Gupta, Chalise’in kraniyotomi operasyonuna girmeye karar verdi.

Radikal'de yayımlanan habere göre, ameliyata girmeye karar verdiği anı anlatan Gupta, “Kelimenin tam anlamıyla, talep çok fazla olduğu için bir çift ele daha ihtiyaçları olduğunu düşündüm” dedi. 45 yaşındaki muhabir, doktorların kendisinden yardım istediğini belirterek, ülkedeki ilaç ve doktor ihtiyacını vurguladı. Gupta, “Şu anda burada daha fazla kaynak ve personele ihtiyaçları var. Kurtarma operasyonları devam ettikçe de gelen hasta sayısının artmasını bekliyorlar. Şu anda zar zor yetişebiliyorlar” sözleriyle hastanedeki durumu özetledi.

Beyin ameliyatı olan çocuğun durumunun iyi olduğu ve ailesiyle yeniden bir araya geldiği bildirildi. 

ETİKETLER

cnngazetecinepalameliyatçocuk

İlgili Haberler

Nepal'de toprak kayması: 250 kişiden haber alınamıyor

Deprem merkezine yakın bir köyde yaşanan toprak kayması nedeniyle yaklaşık 250 kişi kayıp

'Nepal depreminde ölü sayısı 10 bini aşabilir'

Toprak kaymaları arama-kurtarma çalışmalarını aksatan en önemli konu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24