Nepal: Yardım ulaştırılamayan yörelerde öfke büyüyor

Nepal'in kırsal kesimlerinde depremden çok ağır etkilenen köyler bulunduğu ve yardımların bu bölgelere hala ulaştırılamamış olmasından öfke duyulduğu bildiriliyor.

Bazı köylerde yaşayan sabırsızlık ve öfke içindeki halk, BBC'ye, kendilerine yiyecek ve tıbbi yardım ulaşmadığını anlattı.

Birleşmiş Milletler, Nepal'deki depremden etkilenenlere gelecek 3 ay süresince 415 milyon dolar tutarında yardım yapılması için çağrıda bulundu. BM, 7,8 büyüklüğündeki depremdem 8 milyonu aşkın insanın etkilendiğini ve 70 bin dolayında evin tahrip olduğunu belirtirken, Nepal hükümeti felaketin altından kalkamadığını bildiriyor.

Cumartesi günü yaşanan depremde 5.500'den fazla kişi öldü, en az 11 bin kişi yaralandı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, başkent Katmandu'da enkaz halindeki bir binanın altında canlı bulunan 15 yaşındaki bir genç depremden neredeyse 5 gün sonra kurtarıldı. Gencin, tonlarca enkaz altındaki bir hava boşluğu sayesinde hayatta kalabildiği bildirildi. Kurtarılan genç hastaneye kaldırılırken halk büyük tezahürat yaptı.

Havadan yardım talepleri

Başkent Katmandu'nun kuzeydoğusundaki çeşitli köylerde, depremden yıkılmamış tek bir bina bile yok. BBC muhabiri Richard Galpin, cesetlerin hala enkaz altında olduğunu, kara yoluyla ve helikopterle yardım malzemeleri kolaylıkla getirilebilecekken, hükümetten veya yardım örgütlerinden hiçbir destek gelmediğini belirtiyor.

Deupur Sipaghat Kavre köyünde yaşayan Dhan Bahadur Shresta, BBC muhabirine, "Hükümetten veya diğer örgütlerden hiçbir yardım gelmezse açlıktan öleceğiz. Kolera ve dizanteri gibi hastalıklar yayılacak." dedi.

Uzaklardaki kimi yerleşim birimlerine inmeyi başaran helikopterler, çaresiz köylülerin, hava yoluyla daha güvenli yerlere tahliye edilme talepleriyle karşılaşıyor.

Reuters ajansına göre, Sangachowk köyünde öfkeli köylüler ana karayolunda lastiklerle barikat kurdu ve başka yörelere gönderlmekte olan pirinç ve diğer yardım malzemelerini taşıyan konvoyları durdurdu.

Köy halkının ayrıca yardım malzemesi taşıyan askeri kamyon konvoyunun da yolunu kestiği ve silahlı askerlerle gergin anlar yaşandığı bildirildi.