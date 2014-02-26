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Nejat İşler Muğla'nın vergi rekortmeni oldu

Muğla'da 2012 yılında kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerine törenle ödül verildi, üçüncü sırada yer alan oyuncu Nejat İşler tedavisinin sürmesi nedeniyle törene katılamadı

26 Şubat 2014 00:57

Muğla'da 2012 yılında kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerine törenle ödül verildi. Törene, gelir vergisinde 330 bin 577 lira tahakkukla üçüncü sırada yer alan ve İstanbul'da tedavi gören sanatçı Nejat İşler gelemedi.

CHA’nın haberine göre, Vergi Haftası çerçevesinde düzenlenen törene Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Vergi Dairesi Başkanı Zafer Evci, İl Defterdarı Mustafa Kılıçaslan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Vergi Mahkemesi Başkanı Uğur Karadoğan, Vergi Dairesi grup müdürleri ve dereceye giren mükellefler katıldı.

Vergi Dairesi Başkanı Evci, açılış konuşmasında bu yıl 25.'si düzenlenen Vergi Haftası kapsamında kurumlar ve gelir vergisinde dereceye giren mükelleflere plaket verileceğini söyledi. Kurumlar vergisinde 61 milyon 816 bin 348 liralık tahakkukla ilk sırada yer alan Güney Ege Linyit İşletmesi adına Genel Müdür Yardımcısı Serdar Toprak, ikinci sırada 10 milyon 443 bin 374 liralık tahakkukla Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. adına Genel Müdür Abdullah Yılmaz, üçüncü sırada 8 milyon 293 bin 373 liralık tahakkukla Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (YEAŞ) adına Genel Müdür Yardımcısı Serdar Toprak, ödüllerini Vali Güvençer'in elinden aldı.

 

Nejat İşler gelemedi

 

Gelir vergisi dalında ilk üç sırada Bodrumlu mükellefler yer aldı. 1 milyon 279 bin 589 liralık tahakkukla ilk sıradaki Güngör Nebil Özgen ve 330 bin 577 liralık tahakkukla üçüncü sıradaki sanatçı Nejat İşler törenine katılmadı. İkinci sırada, 380 bin 873 tahakkukla Ayhan Kılıçöte'nin plaketini ise Zafer Evci verdi.

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