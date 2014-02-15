Nejat İşler: Bu tek başıma yapabildiğim ilk hareket

Oyuncu Nejat İşler, Facebook’tan sevenlerine seslenerek, “Arkadaşlar bu bir aydır tek başıma yapabildiğim ilk hareket... Çok mutluyum. Herkese teşekkürler... Hastalığın detaylarını 'Ot' dergisinin mart sayısına yazacağım galiba... Görüşürüz" dedi.

Geçirdiği zatürree nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tutulan Nejat İşler, sağlığıyla ilgili son bilgileri Facebook üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

İşler sayfasına "Arkadaşlar bu bir aydır tek başıma yapabildiğim ilk hareket... Çok mutluyum. Herkese teşekkürler... Hastalığın detaylarını 'Ot' dergisinin mart sayısına yazacağım galiba... Görüşürüz" notunu düştü.

Nejat İşler 17 Ocak'ta Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, 22 Ocak'ta ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.

Ünlü oyuncunun tedavisi 8 Şubat'ta kendi isteği ile transfer edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde sürüyor.