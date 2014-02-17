Nejat İşler'den Aziz Yıldırım'a mektup

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılan, şimdilerde ise yavaş yavaş iyileşmeye başlayan ünlü sanatçı Nejat İşler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir mektup yazdı...

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Nejat İşler'in Aziz Yıldırım'a yazdığı mektup:

Sevgili Başkanım,

İçinde bulunduğunuz şu durumda dahi,benim gibi bir “çubuklu”sevdalısıyla ilgilenmeniz beni çok mutlu etti.

Merak buyurmayın,durumum hızla iyiye gidiyor ..Daha kazanacağımız ve yaşayacaklarımızı küçüklerime anlatacak kadar hayatta kalacağım..



Fazla zamanınızı almadan,size sonsuz destek olduğumu ve çok sevdiğimi belirtmek isterim.



“Çünkü Fenerbahçeliyiz”...

Sevgilerimle

Nejat İşler.

Azizi Yıldırım'ın NEejat İşler'e yazdığı mektup:

Sevgili Nejat

Aklımız sende, artık kendine daha fazla özen göstermelisin. Bir an önce tribündeki yerini almanı diliyorum. Sen bizim için çok değerlisin. Şükrü Saracoğlu'nda yerin hazır. Kalbimizde ve gönlümüzdesin.