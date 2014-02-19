T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan Nejat İşler ve Süleyman Seba'ya ziyaret

Şike davası kapsamında aldığı ceza Yargıtayca onanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hastanede Nejat İşler ve Süleyman Seba'ya ziyaret etti

19 Şubat 2014 10:59

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Nejat İşler ve Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Nejat İşler'in tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'ne Gaziantepspor Kulübü'nün eski başkanı Celal Doğan ile birlikte giden Aziz Yıldırım, ünlü oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

 

‘Dayını iyi gördüm’

 

Yıldırım ve Doğan daha sonra aynı hastanede tedavi gören Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı da ziyaret etti. Aziz Yıldırım'ın, ziyaretin ardından Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve Seba'nın yeğeni Tayfur Havutçu'ya, "Dayını çok iyi gördüm. Uyuyordu, biz gelince uyandı. Kendisine, daha onunla yapacak çok şeyimiz olduğunu söyledim" dediği öğrenildi.

 

ETİKETLER

aziz yıldırımnejat işlersüleyman sebahastaneziyarethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24