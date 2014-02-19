Aziz Yıldırım'dan Nejat İşler ve Süleyman Seba'ya ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Nejat İşler ve Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Nejat İşler'in tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'ne Gaziantepspor Kulübü'nün eski başkanı Celal Doğan ile birlikte giden Aziz Yıldırım, ünlü oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

‘Dayını iyi gördüm’

Yıldırım ve Doğan daha sonra aynı hastanede tedavi gören Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı da ziyaret etti. Aziz Yıldırım'ın, ziyaretin ardından Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve Seba'nın yeğeni Tayfur Havutçu'ya, "Dayını çok iyi gördüm. Uyuyordu, biz gelince uyandı. Kendisine, daha onunla yapacak çok şeyimiz olduğunu söyledim" dediği öğrenildi.