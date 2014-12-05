'Ne ara bu kadar gaddar oldun Yavuz; konuşulacak bir adam görmüyorum'

Türkücü Yavuz Bingöl’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Berkin Elvan’ın annesini yuhalatmasıyla ilgili açıklamalarına tepkiler sürüyor. Sosyal medyadan gösterilen tepkilere ünlü isimler de dahil oldu.

Zaman'da yer alan habere göre, usta oyuncu Genco Erkal, “Saraylara layık sanatçılarımız var çok şükür. Zaten onlar için geniş tutuldu saray. Yıkama-yağlama-aklama odaları olacak. Oraya yerleşecekler.” yazdı. Oyuncu Metin Zakoğlu da, “Yavuz Bingöl’ün konuşmasını dinledim... Önerim, AKP’ye üye olması. Zaten bir kamu reklam filmini kapmış! Yerini belli etmiş...” ifadelerini kullandı. Sunucu Fatih Portakal, “Allah kimseyi Yavuz Bingöl durumuna düşürmesin. Açık ifade ile ‘Ohh iyi olmuş der’ gibi bir durum.. Çok yazık..” tweet’i attı. Milletvekili Sabahat Akkiraz, “Yavuz Bingöl konusunda neden konuşmuyorsun diyorlar; ne konuşacak bir konu ne de konuşulacak bir adam görüyorum. Hızır paşalarla işimiz olmaz.” yorumunu yaptı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, “Yavuz! Sen ne ara bu kadar gaddar oldun be kardeşim bu nasıl laf? Bu nasıl bir karşılaştırma? Herkesi geçtim sen kendine Berkin Elvan’a bu sözleri söylemeyi yakıştırıyor musun?” dedi. Oyuncu Şebnem Sönmez, “Yavuz Bingöl kadar anlayışlı olamadığım için utanmam gerekiyorsa, farkında değilim. Onun dediğinden utandım. O da bunun farkında değil.” cümlelerini kullandı. Sanatçı Atilla Taş’ın yorumu ise, “Berkin’in babası Sami Elvan’ın “Berkin’in telefonunda Yavuz Bingöl’ün şarkıları var, hepsini sileceğim” lafı yüreğimi acıttı! Değer miydi?” oldu.