NBA nefes alamıyor!

NBA'de, Derrick Rose’dan sonra LeBron James, Kyrie Irving, Jarrett Jack ve Kevin Garnett da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen siyahi genç Eric Garner’in son sözleri ‘Nefes alamıyorum’ (I Can’t Breathe) yazılı tişörtler giyerek maça çıktı.

ABD’de, Ferguson Olayları sırasında 18 yaşındaki Michael Brown’un, polis memuru Darren Wilson tarafından kafasına iki kez ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili protestolar devam ederken, bir başka siyahinin daha polis tarafından öldürülmesi gündeme oturmuştu.

Onur Salman'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, kaçak sigara sattığından şüphelenilen ve polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyahi genç Eric Garner’ın vefatının şüpheli olduğunu düşünen NBA yıldızlarının sayısı artıyor.

Önceki gün Chicago Bulls’un yıldızı Derrick Rose’dan sonra dün akşam da Cleveland Caveliers’in süperstarı LeBron James, Garner’in son sözleri olan ‘Nefes alamıyorum’ (I Can’t Breathe) yazılı bir tişört giyerek Brooklyn Nets maçı için ısınmaya çıktı.

James’in yanı sıra takım arkadaşı Kyrie Irving, Brooklyn Nets’in oyuncuları Jarrett Jack ve Kevin Garnett da Barcleys Arena’daki ısınmaya bu tişörtle çıktı.

Bilindiği gibi jüri, Garner’ı öldürdüğü iddia edilen polisin suçsuz olduğunu belirterek polis hakkında takipsizlik kararı vermişti. Polis memuru Pantaleo ise Garner’ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu bildirmiş ve “Garner’in ciddi bir durumda olduğunu düşünmedim” demişti.

Görgü tanıkları ise, arbede sırasında Garner’ın son sözlerinin “nefes alamıyorum” olduğunu belirtmişlerdi.