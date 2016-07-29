Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 gazeteci tutuklandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafundan düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Nazlı Ilıcak ve Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 17 gazeteci tutuklandı.

Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Ufuk Şanlı, çıkarıldıkları mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Yakup Sağlam ve Arda Akın adli kontrol şartıyla, Bülent Mumay ve Mehmet Gündem ise adli kontrol şartı aranmaksızın serbest bırakıldı.

Bülent Mumay serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında 21 gazeteci adliyeye getirilmişti.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik operasyonda önce 42 gazeteci, daha sonra eski Zaman gazetesi yazar ve çalışanlarından oluşan 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Nazlı Ilıcak’a, “Örgütün basın kolu musunuz?” sorusu

Evrensel'de yer alan habere göre, sorgusu 2 saat süren Gazeteci Nazlı Ilıcak’a savcının Gülen cemaatiyle organik bağlantısı olup olmadığı sorduğu ifade edildi. Ilıcak'a “Örgütün basın kolu musunuz?” sorusu yöneltildi. Ilıcak ise 17/25 Aralık sürecinde Sabah gazetesinden kovulduğu sırada işsiz kaldığı için Bugün gazetesinde çalışmaya başladığını ve Gülen cemaatinin silahlı terör örgütü olduğunu 15 Temmuz darbe gecesinde anladığını söyledi. Sorgulara 2 saat ara verildi.

Ercan Gün teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'nca hakkında gözaltı kararı verilen 41 gazeteci arasında yeralan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı ifadesi alınmak üzere Gün'ü ifadesi alınmak üzere polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.