T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 gazeteci tutuklandı

Bülent Mumay ile birlikte 3 gazeteci serbest bırakıldı

29 Temmuz 2016 14:20

TSK'daki cunta yapılanması tarafundan düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında Nazlı Ilıcak ve Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 17 gazeteci tutuklandı. 

Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Ufuk Şanlı, çıkarıldıkları mahkemece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Yakup Sağlam ve Arda Akın adli kontrol şartıyla, Bülent Mumay ve Mehmet Gündem ise adli kontrol şartı aranmaksızın serbest bırakıldı.

Bülent Mumay serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında 21 gazeteci adliyeye getirilmişti.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik operasyonda önce 42 gazeteci, daha sonra eski Zaman gazetesi yazar ve çalışanlarından oluşan 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

 

Nazlı Ilıcak’a, “Örgütün basın kolu musunuz?” sorusu

 

Evrensel'de yer alan habere göre, sorgusu 2 saat süren Gazeteci Nazlı Ilıcak’a savcının Gülen cemaatiyle organik bağlantısı olup olmadığı sorduğu ifade edildi. Ilıcak'a “Örgütün basın kolu musunuz?” sorusu yöneltildi. Ilıcak ise 17/25 Aralık sürecinde Sabah gazetesinden kovulduğu sırada işsiz kaldığı için Bugün gazetesinde çalışmaya başladığını ve Gülen cemaatinin silahlı terör örgütü olduğunu 15 Temmuz darbe gecesinde anladığını söyledi. Sorgulara 2 saat ara verildi.

 

Ercan Gün teslim oldu

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'nca hakkında gözaltı kararı verilen 41 gazeteci arasında yeralan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı ifadesi alınmak üzere Gün'ü ifadesi alınmak üzere polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.

 

ETİKETLER

bülent mumaynazlı ılıcakgözaltına alınan gazetecilerbasın özgürlüğü

İlgili Haberler

Nazlı Ilıcak dahil 42 gazeteci hakkında gözaltı kararı!

42 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı

Gözaltındaki Bülent Mumay’ın avukatı: Süreyi çok uzun tutmamaya çalışacaklar

“Savcı,' suçluyu suçsuzu ayıracağını' söyledi”

Sosyal medyada gözaltındaki gazeteci Bülent Mumay için kampanya

Mumay’ın meslektaşları yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde olmak için çağrıda bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24