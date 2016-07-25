Nazlı Ilıcak dahil 42 gazeteci hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında darbe soruşturması kapsamında yakalama kararı verildi.

Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın İstanbul'daki evinde bulunamadığı belirtildi. Ilıcak'ın Bodrum'da olabileceğini değerlendiren İstanbul polisi, Muğla polisi ile temasa geçti. Ilıcak, Bodrum'daki evinde de bulunamadı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazeteciler arasında yer alan Hürriyet Gazetesi Eski Dijital Direktörü Bülent Mumay, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sarı basın kartı kimliğini paylaşan Mumay, altına şu notu düştü:

"Üyesi olduğum tek örgüt budur. Ne başka örgüt bilirim, ne başka meslek. Savcılığa gidip yüz yüze de anlatacağım."

Yine gözaltı kararı çıkarılan gazetecilerden Fatih Yağmur da "Telefonlarımı vs kapattım. OHAL bitene kadar teslim olmayacağım" tweeti attı.

Haklarında yakalama emri çıkarılan isimler şöyle:

Abdullah Abdulkadiroğlu, Abdullah Kılıç, Ahmet Dönmez, Ali Akkuş, Arda Akın, Ayşe Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Bülent Mumay, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cevheri Güven, Cihan Acar, Cuma Ulus, Emre Soncan, Ercan Gün, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Haşim Söylemez, Hüseyin Aydın, İbrahim Balta, Kamil Maman, Kerim Gün, Levent Kenez, Mahmut Hazar, Mehmet Gündem, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur, Mustafa Erkan Acar, Mürsel Genç, Selahattin Sevi, Seyid Kılıç, Turan Görüryılmaz, Ufuk Şanlı, Ufuk Emin Köroğlu, Yakup Sağlam, Yakup Çetin

14 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, gazeteciler Yakup Sağlam, İbrahim Balta, Seyid Kılıç, Bayram Kaya ve Cihan Acar'ın aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise evlerinde bulunamadığı öğrenildi.