Sosyal medyada gözaltındaki gazeteci Bülent Mumay için kampanya

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında gözaltına kararı çıkarılan ve ifade vermeye gideceğini söylemesine rağmen evinden polisler tarafından alınıp Gayrettepe Asayiş Şube’ye götürülen gazeteci Bülent Mumay için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Twitter’da #FreeBulentMumaytheJournalist etiketiyle yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Mumay, yarın saat 10.00'da savcıya ifade verecek. Mumay'ın meslektaşları yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde olmak için çağrıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlar şöyle: