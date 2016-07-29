Bülent Mumay serbest bırakıldı: Böyle bir şey ile suçlanacağım hiç aklıma gelmezdi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci Bülent Mumay adli kontrol şartı olmadan serbest bırakıldı. Serbest kalan Mumay yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey ile suçlanacağım hiç aklıma gelmezdi. Gazeteci tutuklamak doğru bir şey değil. Bu ülke başka hatalar yapsın, aynı hataları tekrarlamasın" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında aralarında 21 gazeteci gözaltına alınmış, 20 gazeteci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 gazeteci tutuklanmıştı.

Serbest kalan Mumay'ı dışarıda ailesi ve arkadaşları karşıladı. Ağabeyi Cengiz Mumay'a sarılan Bülent Mumay gözyaşlarını tutamadı.

"Böyle bir şeyle suçlanacağım aklıma gelmezdi"

Kendisinin ve ailesinin bu süreçte çok üzüldüğünü dile getiren Mumay: 'Böyle bir şey ile suçlanacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu bir delilikti. Üç dört gün sevdiklerimizi üzmemize neden oldu. İnşallah diğer meslektaşlarımızın da aynı şekilde suçsuzlukları ortaya çıkar. Özgürlüklerine kavuşurlar. Bu ülkenin aynı hataları tekrar yapmasına gerek yok. Gazeteci tutuklamak doğru bir şey değil. Bu ülke başka hatalar yapsın, aynı hataları tekrarlamasın' dedi.

"FETÖ medya yapılanmasından değilim"

Öte yandan Bülent Mumay'ın savcılık sorgusunda ise, “Fetullah Gülen cemaati hakkında bilgim vardır. Söz konusu cemaatle herhangi bir bağım yoktur. Bu terörist gruba bağlı herhangi bir yayın organında görev almadım. Benim bağlı olduğum tek kurum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'dir.



Söz konusu cemaat terör örgütü olarak kabul edilmeden önce yani 2011 yıllarında cemaatin hazırladığı kumpaslar sonucu gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarıma destek olan, bu yönde yazılar yazan sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bir gazeteciyim. FETÖ medya yapılanmasından değilim. Bu anlamda tarafıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.