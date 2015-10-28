Nazlı Ilıcak: Biz de solcu arkadaşlar gibi zulme direnmeyi öğreniyoruz

Koza İpek Holding'e kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Bugün yazarı Nazlı Ilıcak, "Biz alışkın değiliz, devlet emri geleneğinden geliyoruz. Solcu arkadaşlar gibi artık zulme karşı biz de direniyoruz" dedi.

Koza-İpek Holding'in İpek Medya'nın da aralarında bulunduğu 22 şirketine kayyum atandı. Bugün yazarı Nazlı Ilıcak, dünün ardında bugün de Kanaltürk ve Bugün TV binası önündeki protesto eylemlerine katıldı.

Protestocularla birlikte yumruğunu havaya kaldırarak hükümet karşıtı sloganlar atan eski Fazilet Partisi milletvekili Nazlı Ilıcak "Biz alışkın değiliz, devlet emri geleneğinden geliyoruz. Solcu arkadaşlar gibi artık zulme karşı biz de direniyoruz" dedi.