T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melek İpek, kayyumlarla toplantı yaptı

"Gaz sıkmışlar, küçücük bir çocuk var hastaneye kaldırdık, sanki terörist burası!"

28 Ekim 2015 13:08

İpek Holding Yönetim Kurulu kayyum atanmasından sonra ilk toplantısını dün (27 Ekim 2015) gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek de toplantıya katıldı.

Rotahaber'de yer alan habere göre Melek İpek'in, "Buranın bir başkanı var herhalde" diye sorduğu görülüyor. Bina dışında bekleyenlere gaz sıkılmasından yana sıkıntılarını dile getiren Melek İpek, "Gaz sıkmışlar küçücük bir çocuk var hastaneye kaldırdık sanki terörist burası, benim astımım var ambulans geldi tedavi oldum sizi karşılayamadım o nedenle" diye konuştu.

İşte o anlar:

 

ETİKETLER

melek ipekkayyum toplantısıbaşkanı var herhaldeyönetim kuruluakın ipek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24