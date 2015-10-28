Melek İpek, kayyumlarla toplantı yaptı

İpek Holding Yönetim Kurulu kayyum atanmasından sonra ilk toplantısını dün (27 Ekim 2015) gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek de toplantıya katıldı.

Rotahaber'de yer alan habere göre Melek İpek'in, "Buranın bir başkanı var herhalde" diye sorduğu görülüyor. Bina dışında bekleyenlere gaz sıkılmasından yana sıkıntılarını dile getiren Melek İpek, "Gaz sıkmışlar küçücük bir çocuk var hastaneye kaldırdık sanki terörist burası, benim astımım var ambulans geldi tedavi oldum sizi karşılayamadım o nedenle" diye konuştu.

İşte o anlar: