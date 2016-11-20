Nazan Öncel'den 'istismar önergesi'ne siyah duvaklı protesto

Antalya’da sahne alan Nazan Öncel, yüzünü siyah duvakla örterek cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifine tepki gösterdi.

DHA’nın haberine göre, konserin şarkı arasında cinsel istismar önergesiyle ilgili konuşan Öncel, “Çocuk bedeninin istismarının meşrulaştırılması yerine yeni yasal düzenlemelerin çocukları korumak için yapılacağına inanıyorum. Beklentimiz bu yöndedir. Vicdanlarımızın altında kalmayalım” diye konuştu.

Öncel, kıyafetini işaret ederek, “Görüldüğü üzere, halimden anlaşılacağı üzere konumuz pedofili. Söylemek istemezdim ama pedofilinin ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim” dedi.

Ne olmuştu?

Cuma gecesi AKP’li vekillerin Meclis’e getirdiği ve salı günü tekrar görüşülecek önergede şu ifadelere yer verilmişti: “(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”