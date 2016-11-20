Tepkiler sonrası cinsel istismar düzenlemesinde hükümetten geri adım

Cinsel istismar faillerinin mağdurla evlilik şartıyla bir defalığına kurtarılması düzenlemesi tepki çekince hükümet harekete geçti. Başbakan Binali Yıldırım, dün gece hukukçu bazı milletvekilleriyle görüşerek krize çözüm aradı. AKP milletvekillerince verilen önergede yer alan, “16 Kasım 2016’ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda CMK’daki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilecek” ibaresi krize neden olmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, Başbakan’la yapılan toplantıdan hukukçu milletvekilleri, cinsel istismar suçu işleyenlerin ileride de bu hükümden yararlanabileceği tehlikesi üzerinde durdular. Bu yanlışlığın giderilmesi için, 16 Kasım 2016’ya kadar işlenen cinsel istismar suçu” ibaresinin, “16 Kasım 2016’ya kadar resmi olarak evli olanlarda CMK’daki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilecek” şeklinde düzenlenmesi benimsendi.

Böylece ileride işlenecek olan cinsel taciz suçlarının af kapsamına girmesinin önüne geçilirken, 16 Kasım 2016 tarihinde resmi olarak evli olanlar sınırlaması getirilerek, ileriye dönük bir düzenleme yapılması engellenmiş oldu. 16 Kasım 2016 tarihinde resmi olarak evli olanlar şeklindeki düzenlemeden 3.800 kişinin yararlanması bekleniyor. Başbakan Yıldırım, bu formülü, yarınki toplantıya çağırdığı AK Partili kadınmilletvekilleri ve hukukçu milletvekilleriyle de değerlendirecek.