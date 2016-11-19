Aile hekimleri: Evlilik raporu için başvuran cinsel istismarcılara rapor vermeyeceğiz!

7. Aile Hekimleri Kongresi’nde (AHEKON) bir araya gelen yüzlerce aile hekimi, evlilik raporu almak üzere kendilerine başvuracak cinsel istismarcılara rapor vermeyeceklerini net bir dille ifade etti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yaptığı yazılı açıklamayla, böylesi bir yasa teklifinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Açıklamada, söz konusu teklifin insan haklarına aykırı olduğu, önerinin yasalaşması halinde, kişinin beden bütünlüğüne saldırıların yolunun açılacağı ifade edildi. İstismarcısıyla evlendirilen mağdurun her gün yeniden tramvaya uğrayacağının altı çizildi.

Sözvü’de yer alan habere göre, AHEF, yaptığı yazılı açıklamada, “söz konusu önergenin yasalaşması halinde, suçun meşrulaştırılacağına, çocukların her daim tehlike altında olacağına, sapkın bir toplum düzeninin önünün açılacağına, çocuk istismarlarının ve çocuk evliliklerinin artacağına” vurgu yaptı, önerinin geri çekilmesini istedi.

“Çocuğun rızasının alınmasından söz ediliyor!”

Aile Hekimleri Kongresine katılan Psikiyatrist Prof. Dr. Doğan Şahin ise cinsel istismara uğramış bir çocuğun istismarcısıyla evlendirilmesinin akla, vicdana sığmadığını savundu. Şahin, “Çocuğun rızasının alınmasından söz ediliyor. Bu rızayla açıklanabilecek bir durum değildir, çünkü çocuk bunu değerlendirebilecek bilişsel gelişimde değildir. Bir de hangi şartlarda rıza göstermiştir. Annesini üzmek istemeyebilir, ‘Sen evlenirsen borçlarımızı ödeyeceğiz' diye ikna edilmiş olabilir. Çocuk neyle karşılaşacağını bilmediği için, cinselliği bilmediği için ailesine boyun eğmek zorunda kalabilir” diye konuştu.

“Cinsel ve psikolojik sorunlara yol açar”

Erken yaşta evliliklerde cinsel problemlerin görüldüğüne dikkat çeken Şahin, cinsel sorunların psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Şahin, ”Tecavüzcüsüyle evlendirilen çocuklar için, evlilikte yaşadığı tüm ilişkiler ayrı bir istismar, ayrı bir tecavüz, ayrı bir yaralama olur. Elbette ki kendisini istismar eden kişiyle sürekli aynı ortamda olmak, çok korktuğu bir şeye sürekli maruz kalmak gibi, tramvanın bir türlü yatışmamasına, kronikleşmesine, giderek artmasına neden olur. Çok tekrarlayıcı tramvalar, bir süre sonra kişilik değişikliklerine yol açar. Kişilik değişiklikleri kalıcı olabilir, tedavileri çok zordur, hatta hiçbir zaman tam olarak iyileşemezler" dedi.

“Mutsuz bebekler doğar”

Prof. Dr. Şahin, bu tür evliliklerde dünyaya gelecek çocukların da mutsuz yetişeceğini söyledi. Şahin, “Sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir anne olmadan mümkün olmaz. Bir çocuğun hayatı, kendisini, dünyayı nasıl algıladığı annesiyle ilişkisi üzerinden şekillenir. Bir anne mutlu olacak, yaşama sevinci olacak ki, çocuk annesiyle ilişkisinde dünyanın güzel, mutlu bir yer olduğunu algılasın, çocuk da sağlıklı bir şekilde büyüsün, gelişsin. Tramvatize olmuş bir anne, çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesini imkansız hale getirir. Böyle bir çocuğun sağlıklı, mutlu olması bekleyemeyiz” sözlerini dile getirdi.