T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile hekimleri: Evlilik raporu için başvuran cinsel istismarcılara rapor vermeyeceğiz!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, 'cinsel istismar' teklifinin TBMM'de kabul edilmesi halinde oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çeken bir çeken bir açıklama yaptı

19 Kasım 2016 21:51

7. Aile Hekimleri Kongresi’nde (AHEKON) bir araya gelen yüzlerce aile hekimi, evlilik raporu almak üzere kendilerine başvuracak cinsel istismarcılara rapor vermeyeceklerini net bir dille ifade etti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yaptığı yazılı açıklamayla, böylesi bir yasa teklifinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Açıklamada, söz konusu teklifin insan haklarına aykırı olduğu, önerinin yasalaşması halinde, kişinin beden bütünlüğüne saldırıların yolunun açılacağı ifade edildi. İstismarcısıyla evlendirilen mağdurun her gün yeniden tramvaya uğrayacağının altı çizildi.

Sözvü’de yer alan habere göre, AHEF, yaptığı yazılı açıklamada, “söz konusu önergenin yasalaşması halinde, suçun meşrulaştırılacağına, çocukların her daim tehlike altında olacağına, sapkın bir toplum düzeninin önünün açılacağına, çocuk istismarlarının ve çocuk evliliklerinin artacağına” vurgu yaptı, önerinin geri çekilmesini istedi.

 

“Çocuğun rızasının alınmasından söz ediliyor!”

 

Aile Hekimleri Kongresine katılan Psikiyatrist Prof. Dr. Doğan Şahin ise cinsel istismara uğramış bir çocuğun istismarcısıyla evlendirilmesinin akla, vicdana sığmadığını savundu. Şahin, “Çocuğun rızasının alınmasından söz ediliyor. Bu rızayla açıklanabilecek bir durum değildir, çünkü çocuk bunu değerlendirebilecek bilişsel gelişimde değildir. Bir de hangi şartlarda rıza göstermiştir. Annesini üzmek istemeyebilir, ‘Sen evlenirsen borçlarımızı ödeyeceğiz' diye ikna edilmiş olabilir. Çocuk neyle karşılaşacağını bilmediği için, cinselliği bilmediği için ailesine boyun eğmek zorunda kalabilir” diye konuştu.

 

“Cinsel ve psikolojik sorunlara yol açar”

 

Erken yaşta evliliklerde cinsel problemlerin görüldüğüne dikkat çeken Şahin, cinsel sorunların psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Şahin, ”Tecavüzcüsüyle evlendirilen çocuklar için, evlilikte yaşadığı tüm ilişkiler ayrı bir istismar, ayrı bir tecavüz, ayrı bir yaralama olur. Elbette ki kendisini istismar eden kişiyle sürekli aynı ortamda olmak, çok korktuğu bir şeye sürekli maruz kalmak gibi, tramvanın bir türlü yatışmamasına, kronikleşmesine, giderek artmasına neden olur. Çok tekrarlayıcı tramvalar, bir süre sonra kişilik değişikliklerine yol açar. Kişilik değişiklikleri kalıcı olabilir, tedavileri çok zordur, hatta hiçbir zaman tam olarak iyileşemezler" dedi.

 

“Mutsuz bebekler doğar”

 

Prof. Dr. Şahin, bu tür evliliklerde dünyaya gelecek çocukların da mutsuz yetişeceğini söyledi. Şahin, “Sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir anne olmadan mümkün olmaz. Bir çocuğun hayatı, kendisini, dünyayı nasıl algıladığı annesiyle ilişkisi üzerinden şekillenir. Bir anne mutlu olacak, yaşama sevinci olacak ki, çocuk annesiyle ilişkisinde dünyanın güzel, mutlu bir yer olduğunu algılasın, çocuk da sağlıklı bir şekilde büyüsün, gelişsin. Tramvatize olmuş bir anne, çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesini imkansız hale getirir. Böyle bir çocuğun sağlıklı, mutlu olması bekleyemeyiz” sözlerini dile getirdi.

 

ETİKETLER

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonuaile hekimleriraporcinsel istismarsuç

İlgili Haberler

Başbakan'dan partisine talimat: Cinsel istismar düzenlemesini muhalefetle görüşün

Önergeye göre, cinsel istismarcıların mağdurlarıyla evlenmeleri halinde cezalar ertelenecek

AKP, 'cinsel istismar' önergesinde neden eleştiriliyor?

AKP milletvekillerinin TBMM'ye getirdiği cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenleme 'tecavüze af getirmekle' eleştiriliyor

Sümeyye Erdoğan'ın yönetici olduğu KADEM'den cinsel istismar düzenlemesi için açıklama

“Cebir ve tehdit olmasa bile küçük yaşta bir kız çocuğunun 'kendi iradesi' nasıl tespit edilecektir?”

13 soruda cinsel istismar düzenlemesi; tartışma nasıl başladı, hükümet nasıl savunuyor?

Muhalefet ve kadın dernekleri "Düzenlemeyi çekin" çağrısı yapıyor

Bozdağ 'cinsel istismar düzenlemesi'ni savundu: Roman vatandaşlarımız küçük yaşta evleniyor!

"Aileler baskı yapıyor bu çocuklar evleniyor"

Hürriyet yazarı: Devlet küçük yaşta evlendirilen kızlar için bir defalık ‘uyarıyor’, cinsel istismarla ne alakası var!

"Dünyamızı, tepkilerimizi Twitter’dan gelen ilk bilgi yönetiyor ya artık... Yapmayın. Buna kanmayın"

Sabah yazarı Altınok'tan 'cinsel istismar' düzenlemesine tepki: Kaş yapayım derken göz çıkarmak

“Yasa önericiler, bu tasarıda olduğu gibi "mağdurla evlenildiyse suç ortadan kalkmıştır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24