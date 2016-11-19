Başbakan'dan partisine talimat: Cinsel istismar düzenlemesini muhalefetle görüşün

Cinsel istismar suçlularının mağdur çocuklar ile evlenmeleri halinde cezalarının ertelenmesini öngören ve 'tecavüz vakalarını temize çıkaracağı' gerekçesiyle kadın örgütlerinin ve muhalefetin tepkisini çeken düzenlemeye ilişkin Başbakan Binali Yıldırım harekete geçti. Yıldırım gün gece son dakikada torba kanuna eklenerek TBMM'den geçirilmeye çalışılan ve 184 yeter sayısına ulaşılamaması gerekçesiyle görüşmesi salı gününe ertelenen yasa teklifinin görüşmelerinden önce Meclis'teki muhalafet partileriyle de görüşülmesi talimatı verdi.

Önergeye göre, “cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor” ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyor.

Önergenin metni şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesinz ve teklif ederiz.



"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçqan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"

İmza verenler

Önergeyi veren AKP'li milletvekilleri şöyle:

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can

Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu

Bozdağ: 3-4 bin civarında böyle içeride insan var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önergenin, Türkiye'de yaşanan çok ciddi bir sorunu çözmek maksadıyla verildiğini savunarak şöyle konuştu:

"Düğün yapılmış, dernek yapılmış, gelmişler, hediyeleri takmışlar, resmen evlenmişler. Savcı düğününe gelmiş. Sivas'ta bir hanımefendi geldi bana, bir çocuk var yanında epey büyümüş. Bir de hamile. 'Biz düğün yaptık. Düğünümüze ilçenin kaymakamı, savcısı, hakimi, karakol komutanı geldi. Babam köyde tanınan biriydi. Sonra evlendik. Onlar bir de hediye taktılar. Sonra da doğum için hastaneye gittiğimde hastaneden de aynı karakol komutanı geldi, beni aldı. Şu anda eşim içeride, 7 yıl 6 ay yatarı var, benim de durumum bu.' dedi. Burada bir dram var. Biz tecavüz edenlerin tecavüz ettikleriyle evlenmesini öngören bir teklife 'evet' demiyoruz. Bu teklifte de çok açık: '…cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın…' Yani bu tür evlilikler nedeniyle ortaya çıkan bir durum var. Bu kanunun oluşturduğu yeni kültüre daha etkin bir şekilde gelecekte yaşamasını sağlamak. Çünkü geçici konuyor, ileriye dönük bir uygulaması kesinlikle olmayacak. Şu anda evlenmiş kadın, dışarıda mağdur; çocukları var, onlar ayrı mağdur. Bizim burada bu dramı, 'kamuoyu ne der, falan ne der?' diye bakarsak, burada kadın en büyük mağdur, çocuklar başka mağdur oluyor ve büyük bir sıkıntı var. Biz burada 'zamanaşımı süresince' ifadesini koyduk ki böyle bir durumda kadın mağdur edilecek bir sonuç ortaya çıkmasın diye, lehine koyduk. O nedenle bu, ülkemizde yaşanan bir sorunu çözmeye dönüktür. Yoksa küçük yaşta evlilikleri teşvik etmeye dönük bir adım atmıyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 3-4 bin civarında böyle içeride insan olduğunu değerlendiriyoruz. Bu, Türkiye'nin her yerinde olduğu için de bu cezalar etkin bir kültür oluşturdu ve caydırıcılık da yaptı. Bundan sonra eminim ki aynı şey olmayacaktır."

AKP: Toplumda mağdur olarak anılan bir kesim var

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, tasarının 6-7 maddesinin revize edildiğini ve muhalefetle birlikte ciddi iş yaptıklarını dile getirerek, "Önümüzde sorun var. Cinsel suçlarda cezaların artırılmasını birlikte imzaladık.Yeni bir şey yapmıyoruz. Toplumda mağdur olarak anılan bir kesim var. İnsanlar evlenmiş tören yapmışlar, kanundan kaynaklı sıkıntılar olmuş. Adam cezaevinden çıkıp yanlış yaptığında zamanaşımı olsa bile cezaya devam edilecek. Yanlışı olana destek veren bir düzenleme yok. Mesele, kadını çocuğu kollamaktır" diye konuştu.

MHP de tepkili

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise düzenlemeyi kabul etmenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bundan sonra bu tür sürprizler gelecekse muhalefet daha ihtiyatlı olacak" dedi.