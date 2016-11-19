Sümeyye Erdoğan'ın yönetici olduğu KADEM'den cinsel istismar düzenlemesi için açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Meclis’e sunulan cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. KADEM "Tasarının, en önemli çıkmazlarından biri cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen hususların tespitinin son derece zor olduğudur. Kaldı ki cebir ve tehdit olmasa bile küçük yaşta bir kız çocuğunun 'kendi iradesi' nasıl tespit edilecektir? Bu konunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekir " ifadelerini kullandı.

KADEM’in açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"TBMM’de temsil olunan Ak Parti, CHP, MHP ve HDP milletvekilleri ile oluşturulan 'Aile Bütünlüğünü Araştırma Komisyonu' tarafından çeşitli konularda farklı çevrelerle birçok toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda resmiyet kazanmamış ve küçük yaştaki birliktelikler nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda tüm siyasi parti temsilcileri mutabakata varmıştır. Bu konuda dün gece meclise sunulan yasa teklifine ilişkin Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bizler, bu tip sosyal meseleleri politik ve ideolojik çekişmelerin ötesinde tutuyor, toplumun üstün yararı için çözüm odaklı yaklaşıyoruz ve bu nedenle tasarının yasalaşması halinde oluşabilecek menfi durumlara dikkat çekmek istiyoruz.”

“En büyük eksiklerden biri…”

Düzenlenmekte olan tasarıda; "failin" tanımının yeterince anlaşılır ve kamu vicdanını rahatlatacak nitelikte yapılmamış olması en büyük eksikliklerden biri olarak görünmektedir. Keza tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda cinsel istismar suçunu işleyenlerin, güç, nüfuz vb. imkanlar ile mağduru ve çevresini etki altına alması ve mağdur ile evlenme yoluna giderek serbest kalmasının önü açılacaktır. Öte yandan mağdurun ise, bu baskı altında erken yaşta zorla evlilik yapması ve bu evliliği sürdürmeye mecbur kalması kuvvetle muhtemeldir. Yine bu tasarı ile suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında görülen davaların af ile sonuçlanacak olması ve yasanın yürürlük süresinin belirlenmemiş olması da tasarının sakıncalarındandır."

KADEM’in açıklamaları şu şekilde:

"Tasarının, en önemli çıkmazlarından biri cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen hususların tespitinin son derece zor olduğudur. Kaldı ki cebir ve tehdit olmasa bile küçük yaşta bir kız çocuğunun "kendi iradesi"nasıl tespit edilecektir? Bu konunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Yukarıda da bahsettiğimiz maddeler gereğince; resmiyet kazanmamış birlikteliklerden doğan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda, Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat referans alınarak yeni düzenlemeler yapılabilir. Bu konuda Kadın ve Demokrasi Derneği ve konuyu çalışan uzman hukukçularımızla hazırladığımız detaylı raporu yetkililere sunarak, yeni bir düzenlemenin takipçisi olacağımızı, konuya ilişkin destek ve işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Kamuoyuna Saygı ile duyurulur."