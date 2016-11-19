Bozdağ 'cinsel istismar düzenlemesi'ni savundu: Roman vatandaşlarımız küçük yaşta evleniyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tartışmalı küçük yaşta evlilik yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Tecavüzcüsüyle evlenmeyi biz kaldırdık. 17 yaşından gün alan kişi velisi izin verirse evlenebiliyor. Özellikle roman vatandaşlarımız olmak üzere bazı yerlerde küçük yaşta evlilikler var. Maalesef Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Aileler baskı yapıyor bu çocuklar evleniyor ve erkek hapse giriyor anne dışarıda kalıyor. Aileler de azmettirmekten ceza alıyor" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, NATOPA 62'inci Genel Kurulu toplantısında yargıdaki küçük yaştaki evlilikler ile ilgili düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tartışmaların olduğu söz konusu kanunda, 12 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen suçları artırdık. Tecavüzcüyle evlenmeyi biz kaldırdık. Yapmak istediğimiz şey şu: 17 yaşından gün alan kişi velisi izin verirse evlenebiliyor. Özellikle roman vatandaşlarımız olmak üzere bazı yerlerde küçük yaşta evlilikler var. Maalesef Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Aileler baskı yapıyor bu çocuklar evleniyor ve erkek hapse giriyor anne dışarıda kalıyor. Aileler de azmettirmekten ceza alıyor. Biz bu mücadeleyi yapacağız ama ortada bir sorun var. Bizim yaptığımız şey kesinlikle tecavüzcüye af getirmiyor. Sadece bu alanda ortaya çıkan bu sorunu çözmeye dönük bir adımdır" dedi.

"Hukukun gereği yapıldı"

Adalet Bakanı Bozdağ burada yaptığı konuşmada tutuklu HDP'li vekiller ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hukuka, yargıya saygı göstermeyen ve meydan okuyan bir tavır ortaya koydular. Hukukun gereği yapıldı. Eğer bunlar gitmiş olsaydı, zorla getirme kararı kesinlikle çıkması mümkün değildi. Burada HDP'li vekillere ayrı bir muamele yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Diğerlerine nasıl bir muamele yapıldıysa öyle bir muamele yapılmıştır. Tabii tutuklama konusu mahkemenin takdirinde olan bir konudur. Bizim ona dair bir değerlendirme yapmamız doğru değil" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, NATO Parlamenterlerinin sorularını da yanıtladı.