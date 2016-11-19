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Kadıköy'de yüzlerce kadın 'cinsel istismar' teklifine karşı sokağa çıktı!

Kadıköy'de 'Cinsel istismarı aklayan yasayı geri çekin' pankartı arkasında yürüyen kadınlar, Meclise ‘Önergeyi geri çekin’ çağrısı yaptı

19 Kasım 2016 23:45

Çocuk istismarında, istismarcıların mağdur ile evlenmeleri halinde suçlu hakkında hükmün açılanmasını ertelemeyi öngören yasa teklifi, İstanbul Kadıköy’de yüzlerce kadın tarafından protesto edildi.

AKP'li milletvekillerince yapılan ve perşembe gecesi yeterli sayı bulunamadığı için salı gününe ertelenen yasa teklifine karşı Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen kadınlar buradan Kalkedon Kilisesine yürüdü. “Cinsel istismarı aklayan yasayı geri çekin” pankartının taşındığı eylemde yapılan açıklamada cinsel istismarın suç olduğu vurgulanırken, Meclise de ‘Önergeyi geri çekin’ çağrısı yapıldı. 

Açıklamayı okuyan Sezen Yılmaz, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak “AKP oyları ile kabul edilen cinsel istismar suçlarını af yasası, çocuk ve kadın haklarına, uluslararası yükümlülüklere aykırıdır, kabul edilemez. Türkiye’de, kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve saldırılar artarak devam ediyor. Bu yasa kadınlara ve çocuklara saldırıların en tehlikelilerinden ve her an kanunlaşabilir. Bunun anlamı, 2004 yılında TCK Reformu sürecinde kadın örgütlerinin verdiği mücadele ile değiştirilen “mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’’ maddesinin geri gelmesidir. Bu da kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında büyük bir kayıp demek!” dedi.

Açıklamanın sonunda AKP milletvekillerine seslenen kadınlar, ‘Bu yasayı derhal geri çekin!’ çağrısı yaptı. 

 

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